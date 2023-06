Nguồn tin từ Reuters cho hay, gia đình Glazer (sở hữu đội bóng từ năm 2005) sẽ rút toàn bộ tiền mặt như một phần thỏa thuận của thương vụ mua bán lịch sử.

Tỷ phú Sheikh Jassim được MU cấp độc quyền đàm phán mua lại CLB

Lời đề nghị của tỷ phú Qatar được nhà Glazer đánh giá cao hơn so với giá thầu mà Sir Jim Ratcliffe cùng tập đoàn hóa chất INEOS gửi đến.

MU sẽ không được phép đàm phán với bất kỳ nhà thầu nào khác ngoài Sheikh Jassim trong thời gian độc quyền. Hiện chưa biết chắc quá trình này sẽ kéo dài bao lâu.

Cổ phiếu MU tăng khoảng 15% ngay khi tin tức trên được phát đi, dù thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang giao dịch trong phiên.

Cũng trong ngày hôm nay (15/6), công ty Nine Two Holdings Ltd có liên hệ với Qatar và tỷ phú Sheikh Jassim được chính thức thành lập tại Anh, với trụ sở đặt tại thành phố London.

Đây là bước đi quan trọng tiến tới việc phía Qatar tiếp quản đội bóng thành Manchester. Công ty Nine Two Holdings do tỷ phú Sheikh Jassim làm Giám đốc cùng Abdulrahman Al-Ansari.

Trên kênh Youtube cá nhân, cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng đăng đoạn video tuyên bố, anh nghe tin phía Qatar chuẩn bị tiếp quản MU sau vài giờ nữa.

"Tôi biết giá thầu của Qatar vừa được nhà Glazer chấp nhận và thông qua. Vui quá mọi người ơi! Tôi không thể chờ đợi được nữa. Làm ơn hãy để nó xảy ra.

Nhà Glazer sẵn sàng bán cho đối tác trả giá cao nhất. Đây cũng là điều bình thường trong đàm phán. Hy vọng vụ mua bán sớm hoàn tất để MU lao vào chuyển nhượng, mua sắm cầu thủ mới" - Rio Ferdinand háo hức nói.