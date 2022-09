Global Việt Nam, THT Development và MoMo hợp tác phát triển nền tảng thành phố thông minh

Theo đó, MoMo là đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cho nền tảng thành phố thông minh “THT - Bespin Smart City Hub” - dự án được phát triển đồng thời bởi Bespin Global và THT Development.

Mối quan hệ hợp tác giữa ba doanh nghiệp sẽ là cơ sở để duy trì, phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh liên quan đến thành phố thông minh tại Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là tiền đề giúp “THT - Bespin Smart City Hub” mở rộng thị trường ra khu vực Đông Nam Á.

Tại trụ sở chính của MoMo, ông Kwun Myeong Jun - Giám đốc THT Development, ông Nguyễn Bá Diệp - Nhà đồng sáng lập Ví MoMo và ông Kim Tae Ho - Giám đốc Bespin Global Việt Nam ký kết biên bản hợp tác

Ông An Kuk Jin, Chủ tịch THT Development - Daewoo E&C cho biết: "THT đã thiết lập lộ trình để phát triển khu đô thị THT New Town tại trung tâm TP. Hà Nội trở thành thành phố thông minh 3.0, bằng cách áp dụng chiến lược nền tảng mở. Thông qua sự hợp tác này “THT - Bespin Smart City Hub” sẽ được trang bị các giải pháp thanh toán an toàn và tiện lợi, đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc theo đuổi mục tiêu thành phố thông minh 3.0".

"Quan hệ đối tác chiến lược giữa MoMo, Bespin Global và THT Development sẽ là động lực thúc đẩy quá trình phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam. Từ đó, MoMo góp một phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt thông qua thúc đẩy một môi trường sống hiện đại với những tiêu chí mới của một thành phố thông minh. Để có được thành phố thông minh thì việc trước tiên phải có được nền tảng thanh toán thông minh, đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống và MoMo rất tự hào khi là một Fintech tiên phong trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt từ những chi tiêu nhỏ nhất", ông Nguyễn Bá Diệp - Nhà đồng sáng lập Ví MoMo chia sẻ:

Ông Kim Tae Ho - Giám đốc Quốc gia của Bespin Global Việt Nam cho rằng: "Sau khi ký kết hợp tác chiến lược với MoMo, Smart City Hub sẽ tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực vận hành thành phố thông minh tại Việt Nam. THT Development và Bespin Global Việt Nam sẽ cùng nỗ lực phát triển Smart City Hub tiến tới thiết lập một thành phố thông minh, tạo ra mô hình kinh doanh sáng tạo trên nền tảng kết hợp giữa các công ty khởi nghiệp và công nghệ số tại Việt Nam”.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Bespin Global Việt Nam đã ký biên bản hợp tác với THT Development để thành lập “Liên doanh Vận hành Thành phố thông minh” nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ nền tảng thành phố thông minh toàn diện tại Việt Nam. Trong tương lai, hai công ty cho biết sẽ tiếp tục tập trung mở rộng và hỗ trợ mảng kinh doanh dịch vụ nền tảng thành phố thông minh, bao gồm việc vận hành và quản lý Starlake New Town - dự án phát triển thành phố mới do Daewoo E&C xây dựng tại khu vực trung tâm TP. Hà Nội.

Tại Việt Nam, MoMo cung cấp nền tảng siêu ứng dụng hàng đầu và là một trong những ứng dụng Fintech phát triển nhanh nhất trên thế giới với hệ sinh thái hơn 31 triệu người dùng, 50.000 đối tác kinh doanh và hơn 140.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Ngọc Minh