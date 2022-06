GNI bình quân đầu người của Việt Nam so với Singapore, Thái Lan ra sao?

Chỉ số thu nhập được tính từ GNI theo sức mua tương đương bình quân đầu người. Số liệu trên WB sử dụng sức mua tương đương tính bằng USD hiện hành (USD – PPP).

Theo đó, WB đưa ra GNI bình quân đầu người của Việt Nam năm 2011 là 4.330 USD – PPP, năm 2015 là 5.720 USD – PPP. Đến năm 2020, con số này lên đến 8.150 USD – PPP.

GNI bình quân đầu người Việt Nam từ 2011 – 2020. Nguồn: WB

Năm 2020, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng gần gấp 2 lần so với năm 2011. Trong giai đoạn từ 2011 – 2020, trung bình mỗi năm GNI bình quân đầu người tăng 7%. Trong đó, năm tăng nhiều nhất là năm 2012, tăng 12% so với năm 2011. Năm GNI bình quân đầu người tăng ít nhất trong giai đoạn này là năm 2020, tăng 4% do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, mặc dù tăng trưởng cao nhưng GNI bình quân đầu người của Việt Nam năm 2017 mới bằng 30% mức bình quân chung của khu vực Đông Nam Á, năm 2018 bằng 33,3% và năm 2019 bằng 34,9%.

Theo báo cáo Chỉ số phát triển con người của Tổng cục Thống kê, chỉ số thu nhập của cả nước năm 2016 đạt 0,624, năm 2017 đạt 0,634, tăng 1,6% so với năm 2016. Năm 2018, chỉ số thu nhập của Việt Nam đạt 0,648, năm 2019 đạt 0,659. Đến năm 2020, chỉ số thu nhập cả nước đạt 0,664, tăng 0,76% so với năm trước.

Từ năm 2016 - 2020, chỉ số thu nhập cả nước tăng 6,4%, bình quân mỗi năm tăng gần 1,6%, gấp trên 2 lần tốc độ tăng bình quân chung của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chỉ số thu nhập năm 2017 của Việt Nam mới bằng 87,8% chỉ số thu nhập bình quân chung của khu vực, năm 2018 bằng 89,3% và năm 2019 bằng 89,9%

GNI bình quân đầu người tính theo USD – PPP năm 2020 của Việt Nam và một số nước trong khu vực. Nguồn: WB

Trong nhóm ASEAN-6, GNI bình quân đầu người năm 2020 của Singapore đạt gần 90.000 USD – PPP, gấp 10,6 lần GNI bình quân đầu người của Việt Nam. GNI bình quân của Malaysia đạt 27.360 USD – PPP, gấp 3,3 lần Việt Nam, Thái Lan đạt 17.710 USD – PPP, gấp 2,17 lần, Indonesia đạt 11.750 USD – PPP, gấp 1,44 lần và Philippines đạt 9.040 USD – PPP, gấp 1,12 lần so với Việt Nam.

Theo WB, Việt Nam và Philippines nằm trong nhóm thu nhập trung bình thấp, các nước Malaysia, Thái Lan và Indonesia thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Chỉ có Singapore nằm trong nhóm thu nhập cao.

(Theo Tổ Quốc)