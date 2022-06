Khó khăn thu nhập, ưu tiên tài chính bền vững an toàn

Đây là kết quả cuộc khảo sát về sự hiểu biết và tương tác của khách hàng với tài chính xanh (Is the grass greener on the sustainable side) do Mambu thực hiện. Theo đó, trong bối cảnh số lượng người tiêu dùng dịch chuyển hành vi mua hàng sang bền vững hơn trong 5 năm qua đang ngày càng gia tăng, xu hướng mua hàng có mục đích này của người tiêu dùng không chỉ trong thương mại mà đã tràn sang các dịch vụ tài chính, khi người tiêu dùng yêu cầu các dịch vụ và sản phẩm tài chính ngày càng bền vững hơn, mịc đích là mong muốn tiền của họ để làm những việc tốt đẹp hơn.

Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng hơn 67% người tiêu dùng muốn ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của họ trở nên bền vững hơn trong tương lai.

Báo cáo khảo sát cũng làm rõ hai định nghĩa chính là tài chính "xanh" và tài chính "đạo đức". Đây là hai thuật ngữ phổ biến trong ngành, nhưng lại đang gây ra một mức độ nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trên toàn cầu, chỉ có 41% người tiêu dùng đã nghe nói đến tài chính đạo đức, tài chính xanh hoặc cả hai. Con số này tăng lên 47% người tiêu dùng ở Châu Á Thái Bình Dương. Trong khi đó, Việt Nam có tỷ lệ này là 56%, cao thứ hai trong các nước khảo sát, chỉ đứng sau Thái Lan với 64%.

Khi nói đến tài chính xanh, định nghĩa của người tiêu dùng cũng khác nhau. Khoảng 35% người tiêu dùng toàn cầu hiểu tài chính xanh là “Dịch vụ tài chính tài trợ cho các tổ chức và dự án có tác động tích cực đến hành tinh”, tỷ lệ này ở Việt Nam chiếm 46%, cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát.

Xét theo nghĩa tài chính xanh là “các dịch vụ tài chính thể hiện cam kết mạnh mẽ về bền vững và các mục tiêu ESG rộng lớn hơn” thì 33% người tiêu dùng toàn cầu hiểu theo nghĩa này, ở Việt Nam là 50%, cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát.

Hiểu tài chính xanh là “các dịch vụ tài chính có lượng carbon thấp và hỗ trợ sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường” thì 29% người tiêu dùng toàn cầu đồng ý quan điểm này. Con số này ở Việt nam là 37%, tỷ lệ tương đương với Thái Lan, Malaysia và Singapore ở Đông Nam Á.

“Tại Việt Nam, có tới 84% người tiêu dùng không hiểu đầy đủ về sự khác biệt giữa tài chính xanh và tài chính đạo đức. Theo đó, tài chính xanh - một sản phẩm được thiết kế để bảo vệ môi trường hoặc để quản lý các tác động của tài chính và đầu tư lên môi trường; và tài chính đạo đức – là tài chính trong đó không chỉ xem xét lợi nhuận tài chính mà còn xem xét các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Những số liệu thống kê này cung cấp một bức tranh rõ nét hơn về cách người tiêu dùng Việt Nam cảm nhận mối liên hệ giữa tài chính xanh và tài chính đạo đức, đồng thời, cho thấy nhu cầu về giáo dục và truyền thông trong ngành này cần phải nhiều hơn”, ông Phạm Quang Minh, Tổng Giám đốc Mambu Việt Nam, chia sẻ thêm về kết quả khảo sát.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy 52% người tiêu dùng Việt Nam mong muốn các ngân hàng thể hiện cam kết bền vững của họ bằng cách thêm hoặc tạo ra các quà tặng, phần thưởng, hoặc chương trình khách hàng thân thiết để khuyến khích khách hàng đưa ra các quyết định tài chính hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững. Khoảng 49% thì cho rằng ngân hàng cần làm cho khách hàng nhận thức được các cam kết bền vững của mình xuyên suốt các sản phẩm và dịch vụ có áp dụng cam kết này.

Gần 58% người tiêu dùng Việt Nam sẽ coi trọng tài khoản tiết kiệm xanh và trái phiếu, cùng với khoảng 49% yêu thích thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bền vững. Một ưu tiên khác ở Việt Nam là dịch vụ tiền điện tử bền vững (48%) - cùng với Thái Lan khi dịch vụ này được coi là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.

Gia Hưng