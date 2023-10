Trong phần phim Expendables 4 đang công chiếu trên toàn cầu, Sylvester Stallone không xuất hiện ở quá nhiều phân cảnh nhưng ông vẫn để lại những khoảnh khắc đáng chú ý.

Ở tuổi 77, Sylvester Stallone tiếp tục vào vai một lính đánh thuê tóc hoa râm, đội chiếc mũ nồi đen in biểu tượng đặc trưng của Biệt đội đánh thuê, điều khiển máy bay quân sự, trực thăng chiến đấu, xe mô tô độ. Bối cảnh hành động trải dài từ các thành phố ở Mỹ, nhà máy hóa chất cũ tại Libya đến giữa đại dương mênh mông, nơi có một quả bom nguyên tử sắp được kích nổ.

Theo Independent, dù bộ phim còn nhiều vấn đề, điều quan trọng hơn, nó là minh chứng rõ ràng nhất về sự bền bỉ của Sylvester Stallone trong các vai anh hùng hành động trên màn ảnh rộng.

Ở tuổi 77, Sylvester Stallone vẫn giữ hình tượng anh hùng cơ bắp quen thuộc trên màn ảnh rộng. Ảnh: Lionsgate.

Từ tuổi trẻ dữ dội

Trong một buổi trò chuyện với 2 cô con gái Sophie và Sistine vào năm 2021, Sylvester Stallone tiết lộ những câu chuyện khiến tất cả cùng bất ngờ.

Thời thơ ấu và niên thiếu, nam diễn viên kỳ cựu được xếp vào diện “tội phạm vị thành niên”, Sau khi bị đuổi học từ trường này sang trường khác, ông thường luẩn quẩn ở các góc phố Philadelphia và bắt đầu hút thuốc.

Các giáo viên của Sylvester Stallone xem ông là người “có nhiều khả năng sẽ ngồi trên ghế điện nhất”. Ông mắc chứng rối loạn tập trung, quậy phá đến mức bị cấm hoàn toàn khỏi hệ thống trường học tại Pennsylvania.

Sylvester Stallone vẫn giữ lại một phiếu học tập của mình từ thời kỳ này. “Tôi lấy đó làm ví dụ. Nó cho thấy rằng bạn có thể trượt mọi môn học nhưng vẫn kết thúc ở mức khá tốt”.

Câu chuyện của Stallone có rất nhiều mâu thuẫn. Ông là một kẻ nổi loạn trên đường phố và đã phát hiện ra thiên hướng diễn viên của mình khi theo học tại trường dự bị ở Thụy Sĩ.

Từ thời trai trẻ, Stallone có niềm đam mê với những bộ phim phiêu lưu giả tưởng như The 7th Voyage of Sinbad (1958), ông thích “bất cứ thứ gì thần bí, có thể đưa tôi rời xa vị trí hiện tại”. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Stallone lại bắt đầu cất cánh với vai diễn Rocky, một võ sĩ quyền Anh bước đầu lạc lối, trải qua hành trình vất vả để khẳng định tên tuổi.

Đến anh hùng hành động bền bỉ nhất Hollywood

Trong sách The Last Action Heroes vừa ra mắt, tác giả Nick de Semlyen xếp Sylvester Stallone vào danh sách những diễn viên hành động cơ bắp nổi tiếng nhất Hollywood. Ông sẽ chẳng đứng ở vị trí này nếu không có Rocky và Rambo - 2 vai diễn quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của mình.

Sylvester Stallone trong phim 'Rocky II'.

Tên tuổi của Sylvester Stallone vụt sáng trong thời kỳ Ronald Reagan nắm quyền Tổng thống Mỹ. Nhân vật quyền lực này cũng là một người hâm mộ nhiệt thành của ông.

Sylvester Stallone đã tham gia viết kịch bản cho Rocky (1976), đồng thời thủ vai chính. Bộ phim đạt được thành công vang dội với 2 đề cử Oscar, cho hạng mục diễn viên chính xuất sắc nhất và kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Bất chấp điều đó, khi thử vai Rambo - nhân vật thứ 2 làm nên tuổi của Sylvester Stallone trong lĩnh vực diễn xuất - ông chỉ là ‘lựa chọn thứ 11’. Mọi diễn viên khác đều lắc đầu trước hình tượng được mô tả là một cựu chiến binh mất trí, vô gia cư, có thể lấy mạng bất kỳ ai… trong tiểu thuyết First Blood của David Morrell.

Hầu hết diễn viên có thể khiến Rambo trở thành một nhân vật ghê tởm trên màn ảnh, nhưng Sylvester Stallone lại làm được việc ý nghĩa hơn, tạo ra hình tượng được công chúng cảm thông.

Rocky và Rambo gắn liền với tên tuổi của Sylvester Stallone suốt nhiều thập niên, trải dài từ giai đoạn cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21, giúp ông gặt hái hàng loạt thành công về nhiều mặt. Mỗi khi nhắc đến các anh hùng hành động của Hollywood, không thể thiếu cái tên Sylvester Stallone, bên cạnh những tượng đài khác như Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris.

Hình ảnh Sylvester Stallone trong phần phim 'Expendables 3'. Ảnh: The Playlist.

Ngay cả khi thời kỳ hoàng kim của các phim hành động cơ bắp qua đi, thay vào đó là sự thịnh hành của dòng phim hành động mới, mang màu sắc công nghệ hiện đại, đặc biệt là phim giả tưởng, siêu anh hùng của Marvel, DC, Sylvester Stallone vẫn có chỗ đứng riêng với series Expendables, cũng như có mặt trong 2 phần gần đây của Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad và nhiều bộ phim hành động khác.

Ở tuổi 77, việc xuất hiện trong Expendables 4 (Biệt đội đánh thuê 4) cho thấy Sylvester Stallone đang ở vào giai đoạn thăng hoa muộn của sự nghiệp diễn xuất. Một bộ phim tài liệu về cuộc đời của chính ông sẽ sớm công chiếu trên Netflix.

Đến lúc này, có lẽ người hâm mộ dòng phim hành động cơ bắp vẫn xem Sylvester Stallone là một người hùng không thể bị tiêu diệt.

Sylvester Stallone trong phim 'Expendables 4':

Trailer phim 'Biệt đội đánh thuê 4'