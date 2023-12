{"article":{"id":"2222565","title":"Godzilla bắt tay Kong trong bom tấn hành động được chờ đợi nhất 2024","description":"Bom tấn hành động được chờ đợi nhất năm 2024 'Godzilla đại chiến Kong: Đế chế mới' đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sự phấn khích của người hâm mộ.","contentObject":"<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UK7L.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Từng đối đầu nhau và làm rung chuyển phòng vé toàn cầu trong phần phim <em>Godzilla đại chiến Kong</em> 2 năm trước, giờ đây hai đại titan sẽ có màn bắt tay huyền thoại, cùng nhau bảo vệ sự sống trên địa cầu. </p>

<p>Trong khuôn khổ sự kiện <em>Cinema Con Experience Sao Paulo 2023</em>, hàng loạt thương hiệu phim đình đám thế giới đã góp mặt và mang đến những thông tin được khán giả chờ mong. Trước đó, tin về tựa phim mới của Monsterverse sẽ tham gia sự kiện đã được tiết lộ, khiến hai kaiju Godzilla và Kong trở thành những gương mặt được chờ mong nhất ngày hội điện ảnh này. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/untitled-1-1233.jpg?width=768&s=eLDsizjdB_5GDZ5ZPPTuzQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/untitled-1-1233.jpg?width=1024&s=T0-Q3ZunWRxkTsExEUXMXA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/untitled-1-1233.jpg?width=0&s=gnODxip5tqDcr7j2nDfthg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/untitled-1-1233.jpg?width=768&s=eLDsizjdB_5GDZ5ZPPTuzQ\" alt=\"untitled 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/untitled-1-1233.jpg?width=260&s=mV1pKqr5eLkKPDrOQ7rLvQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Trong trailer vừa được hãng Warner Bros. Pictures tiết lộ, chuyện phim của G<em>odzilla x Kong: Đế chế mới </em>sẽ tiếp tục những diễn biến của phần phim tiền nhiệm, khi Kong tìm được đường trở về quê hương của mình ở Trái Đất Rỗng sâu trong lòng đất. Đúng như dự đoán của người hâm mộ, đây sẽ là một bối cảnh quan trọng trong phần phim mới, qua đó tiếp tục mở rộng không gian vũ trụ Monsterverse. </p>

<p>Đoạn trailer bắt đầu với lời dẫn chuyện của Tiến sĩ Andrews (Rebecca Hall thủ vai), nói về việc “Văn minh nhân loại đã luôn tin rằng, sự sống chỉ tồn tại trên mặt đất”, kèm theo các hình ảnh về một thế giới trù phú, khoáng đạt nơi Trái Đất Rỗng. Sau khi tìm được đường về nhà, Kong bắt đầu hành trình đầy tự do cùng các sinh vật kỳ bí. Tại đây, Kong cũng gặp gỡ một tiểu titan đồng loại, chứng minh rõ hơn giả thuyết về những thành viên khác trong đại gia đình của Kong. </p>

<p>Nhóm thám hiểm của Tiến sĩ Andrews sau đó phát hiện một dấu tay màu đỏ khổng lồ tương tự với một gorilla cỡ lớn, song với những hiểu biết của cô về Kong, Tiến sĩ khẳng định đó chắc chắn không phải người bạn của mình. Và đây chính là màn giới thiệu về Skar King - đại titan mới trong phần phim này. Skar King với bộ lông đỏ xuất hiện trong phim với vẻ dữ tợn và khả năng tàn sát ghê gớm. Nhiều khả năng, đây chính là đối trọng trực tiếp của Kong, buộc Kong và “cựu kẻ thù” Godzilla phải cùng bắt tay. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cv5cc3bn-1234.gif?width=768&s=bHhGNmRPiOs-V5ERhT_zIQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cv5cc3bn-1234.gif?width=1024&s=h2oIvmlANkAd0pZ_ijJPzQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cv5cc3bn-1234.gif?width=0&s=-nqrIP6VYpeJu1KLgH13-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cv5cc3bn-1234.gif?width=768&s=bHhGNmRPiOs-V5ERhT_zIQ\" alt=\"cv5cc3bn.boy\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cv5cc3bn-1234.gif?width=260&s=g51F2cUm_527Ii-5z_ktAw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Luôn là “vedette” trong mọi lần xuất hiện, Godzilla trở lại trong phần mới ở đoạn cuối trailer với màn trỗi dậy từ lòng đất hoành tráng và ngộp thở. Hơi thở nguyên tử màu xanh thương hiệu biến mất, Godzilla trong phần mới sở hữu ánh sáng hạt nhân và cả hơi thở màu hồng neon, ám chỉ một sự biến đổi to lớn về sức mạnh của đại titan này. </p>

<p>Đoạn trailer kết thúc với hình ảnh đầy tính biểu tượng: Godzilla và Kong chạy về cùng một phía. Hai sinh vật vĩ đại huyền thoại sẽ cùng bắt tay cho một nhiệm vụ chung mang tính sống còn để bảo vệ nhân loại, và trận chiến gắn kết chúng với loài người mãi mãi sẽ bắt đầu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zibqs0wi-1235.gif?width=768&s=AuZqn3M2Z35SuNqnMCNjIA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zibqs0wi-1235.gif?width=1024&s=s7tZSA6ojDzcIweQN5R5qA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zibqs0wi-1235.gif?width=0&s=OfoNRwUZZh9uwsDEWDgMEQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zibqs0wi-1235.gif?width=768&s=AuZqn3M2Z35SuNqnMCNjIA\" alt=\"zibqs0wi.2gi\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zibqs0wi-1235.gif?width=260&s=lkzTVz9UigX-Nsk9DbHd6w\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Phần phim mới tiếp tục được chỉ đạo bởi đạo diễn Adam Wingard, cùng dàn diễn viên quen mặt trong series gồm: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry và “bạn thân Kong” Kaylee Hottle. </p>

<p><em>Godzilla x Kong: Đế chế mới</em> là phần mới nhất thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật tỷ đô Monsterverse, xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của loài người với các quái vật mang tính hủy diệt.</p>

<p>Năm 2014, vũ trụ điện ảnh này khởi động với phần phim đầu tiên Godzilla, tiếp theo là <em>Kong: Đảo đầu lâu</em> năm 2017, <em>Godzilla:</em> <em>Đế vương bất tử </em>năm 2019 và gần đây nhất là bom tấn 2021 <em><a href=\"https://vietnamnet.vn/godzilla-dai-chien-kong-tag13453049424278496987.html\">Godzilla đại chiến Kong</a>. </em>Các tựa phim này đã thu về xấp xỉ 2 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.</p>

<p><em>Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla x Kong: Đế chế mới)</em> dự kiến khởi chiếu 12/4/2024. </p>

