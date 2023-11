Với vai diễn nữ giáo viên công lý trong Cô giáo em là số 1, Shin Hae Sun một lần nữa khẳng định khả năng biến hoá với mọi dạng vai và cân đủ các thể loại phim khác nhau.

Từng là nữ phụ “làm nền” bên cạnh Nhã Phương trong một bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tuổi thanh xuân (2014), đến nay Shin Hae Sun đã trở thành gương mặt được giới biên kịch và nhà sản xuất phim săn đón với biệt danh 'nữ hoàng rating thế hệ mới' của Hàn Quốc.

Bên cạnh khả năng diễn xuất đã được bảo chứng, khán giả còn nhận xét Shin Hae Sun có gu trong việc chọn kịch bản phim, khi mỗi nhân vật cô đảm nhận đều mang những màu sắc khác nhau về tính cách. Tuy nhiên, điểm chung trong những vai diễn cô tham gia đều cho thấy một nét “nữ cường” đặc biệt, bất chấp thể loại phim khác nhau.

'Cuộc sống thượng lưu': Hình tượng cô gái vượt khó, giàu nghị lực

Cuộc sống thượng lưu (My Golden Life, 2017) đánh dấu sự trở mình mạnh mẽ của Shin Hae Sun sau 5 năm chật vật với đủ loại vai phụ. Bộ phim từng cán mốc 45% về tỷ suất người xem và trở thành hiện tượng phim truyền hình Hàn Quốc năm 2017. Ít ai biết, 'nữ thần Kpop' UEE từng từ chối lời mời tham gia bộ phim này, để từ đó cơ hội đến với Shin Hae Sun và đưa tên tuổi cô vụt sáng thành sao.

Trong Cuộc sống thượng lưu, Shin Hae Sun đảm nhận vai Seo Ji An - một cô gái xinh đẹp, sống trong gia đình giàu có được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi kể từ khi công ty gia đình phá sản, Seo Ji An phải vật lộn với đời để tồn tại. Qua đó, bộ phim khắc họa hành trình nỗ lực của Seo Ji An để tìm ra ý nghĩa và hạnh phúc mới trong cuộc đời của mình.

'Chàng Hậu': Nữ vương hậu bộc trực, thẳng thắn

Cuối năm 2020, Shin Hae Sun gây bão màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc kỷ “chàng hậu” trong Mr. Queen (Thái Tử Phi thăng chức ký phiên bản Hàn). Siêu phẩm truyền hình năm nào từng lọt Top 3 phim có tỷ suất người xem mở màn cao nhất lịch sử tvN. Qua đó, câu chuyện về “chàng hậu” thân nữ nhân mang linh hồn của một người đàn ông và “quậy tung” hoàng cung đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm “cười ra nước mắt”.

Là nhân vật chính trong phim, Shin Hae Sun khiến khán giả tạm quên đi các vai diễn trước đó để vui vẻ thưởng thức nét diễn lầy lội của cô. Bằng khả năng biến hoá vốn có, Shin Hae Sun nhập vai khá nhiều nhân cách trong phim như đầu bếp Jang Bong Hwan, thiếu nữ Kim So Yong và nam nhân Lee Sae Mang. Tuy nhiên, ở mỗi nhân cách đều có một nét diễn đặc trưng từ thẳng thắn, phóng khoáng trong tính cách nam nhân đến nhẹ nhàng, thanh cao trong thân phận nữ vương hậu.

'Trắng Án': Nữ luật sư mạnh mẽ, kiên định

Trắng Án (Innocence, 2020) - một bộ phim hình sự, trinh thám đánh dấu vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng của Shin Hae Sun. Phim kể về cô nàng luật sư Ahn Jung In trong hành trình rửa oan cho mẹ khỏi tội giết người.

Bỏ qua hình tượng lầy lội, vui tươi trong phim truyền hình Chàng Hậu, Shin Hae Sun trong Trắng Án là một nữ luật sư lạnh lùng, quyết đoán. Đây cũng là một vai diễn có chiều sâu với diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Không chỉ là tác phẩm phản ánh thực trạng tham nhũng, âm mưu thao túng truyền thông, Trắng Án với màn thể hiện tài tình của Shin Hae Sun còn khiến người xem suy ngẫm về đạo đức và quan niệm đúng sai trước pháp luật.

'Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19': Hình tượng cô gái tự tin, chủ động đi tìm tình yêu

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại dày đặc của Shin Hae Sun trên mọi phương diện truyền hình lẫn điện ảnh. Nổi bật trong số đó là vai nữ chính Ban Ji Eum trong bộ phim truyền hình lãng mạn Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 (See You in My 19th Life).

Nhân vật này đã thu hút người xem bằng cách tiếp cận tình yêu tự tin và độc đáo. Ban Ji Eum dũng cảm làm chủ câu chuyện tình yêu của mình, từ việc thú nhận tình cảm cho đến cầu hôn người thương. Cô đã vượt qua giới hạn của các vai nữ điển hình trong phim truyền hình Hàn Quốc khiến khán giả vô cùng thích thú. Việc khắc họa hình tượng nữ chính mạnh mẽ, độc lập không chỉ làm cốt truyện thêm phong phú mà còn thể hiện cái nhìn cân bằng hơn về vai trò giới trong các mối quan hệ.

'Cô giáo em là số 1' - Nữ giáo viên dũng cảm, ngang tàng

Lần đầu tiên thử sức với thể loại hành động, Shin Hae Sun một lần nữa khẳng định khí chất nữ cường trên màn ảnh qua vai diễn nữ giáo viên dũng cảm trong phim Cô giáo em là số 1 (Brave Citizen).

Phim theo chân So Si Min (Shin Hae Sun) - một cựu ngôi sao quyền anh phải từ bỏ ước mơ để trở thành giáo viên. Tại trường học, cô phải kìm nén tính tình nóng nảy đằng sau vẻ ngoài dịu dàng và luôn mỉm cười cho qua mọi chuyện bất công xảy ra xung quanh mình. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những hành vi bạo lực không thể dung thứ, cô quyết định đeo lên mặt một chiếc mặt nạ để “thay trời hành đạo”.

Qua vai diễn này, Shin Hae Sun đã chứng minh khả năng diễn xuất đa chiều cũng như sự đầu tư nghiêm túc của cô khi tham gia thể loại hành động. Tuy mượn đề tài nóng về bắt nạt học đường, nhưng phim không tập trung vào những yếu tố tâm lý nặng nề để lên án xã hội mà sẽ khiến khán giả hào hứng với cuộc chiến công lý của nhân vật Si Min - một nữ công dân dũng cảm dám đứng lên chống lại và trừng trị kẻ ác bằng tinh thần mạnh mẽ, ngang tàng.

Cô giáo em là số 1 đang chiếu ở các rạp Việt.

Quỳnh An