Trang phục cho người thích phong cách rùng rợn

Vào dịp lễ hội hóa trang Halloween, các loại trang phục theo phong cách thời trang rùng rợn, kỳ quái thường được nhiều người tìm kiếm, lựa chọn.

Tùy theo thị hiếu, sở thích, các bạn có thể tìm mua, đặt hàng thậm chí tự thiết kế những trang phục theo phong cách này cho riêng mình.

Các bộ quần áo tối màu, in hình bộ xương, đầu lâu, mặt quỷ… là lựa chọn hàng đầu cho phong cách nói trên.

Ảnh minh họa: Pexels

Ngoài ra, các trang phục của những nhân vật phản diện, ma quái... trong nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng cũng được người thích phong cách thời trang này lựa chọn.

Một bộ vest đỏ lịch lãm với khuôn mặt được hóa trang thành nhân vật Joker trong bộ phim cùng tên sẽ tạo điểm nhấn khiến bạn nổi bật giữa đám đông.

Hóa thân thành ma cà rồng theo phong cách của nhân vật Dracula - bá tước ma cà rồng cũng là lựa chọn không thể bỏ qua.

Nếu bạn là cô nàng mạnh mẽ, cá tính thì việc hóa thân thành Harley Quinn sẽ là lựa chọn thích hợp. Với áo thun được mặc bên trong chiếc áo khoác nhiều màu kết hợp cùng quần jean ngắn đầy cá tính, bạn sẽ trở nên năng động và mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa: Pixabay

Để tạo điểm nhấn, bạn có thể hóa trang thêm những hình xăm mà Harley Quinn sở hữu trên khuôn mặt, cơ thể.

Nếu muốn rùng rợn và đáng sợ hơn, các bạn có thể hóa thân thành nhân vật Valak với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt, môi thâm đen trong bộ đồ thầy tu…

Thậm chí, bạn cũng có thể vào vai zombie với bộ quần áo rách rưới, loang lổ những gam màu đỏ như màu máu

Trang phục cho người thích phong cách nhẹ nhàng nhưng ma mị

Nếu không muốn mình trở nên kỳ quặc, rườm rà mà vẫn phảng phất tinh thần Halloween, bạn có thể lựa chọn những trang phụ nhẹ nhàng nhưng không kém phần ma mị.

Đó có thể là những chiếc áo thun đen in những dòng chữ gây tò mò như: Trick or treat, keep calm and scary on, no trick, zombies…

Ảnh minh họa: Pixabay

Để tăng thêm phần ma mị, bạn có thể lựa chọn áo có in thêm những hình vẽ mạng nhện, đầu lâu, quả bí, bộ xương…

Dịp lễ Halloween cũng là lúc thời tiết se lạnh. Do đó, nếu khoác thêm một chiếc áo len dài với chi chít hình ảnh nhện bò hay đầu lâu… là lựa chọn không thể tốt hơn.

Chiếc áo không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn giúp bạn nổi bật giữa đám đông với phong cách thời trang vừa nhẹ nhàng, tinh tế vừa rất phù hợp với không khí lễ hội hóa trang.

Gothic blouse

Ảnh minh họa: Pixabay

Gothic là phong cách thời trang chứa đựng sự bí ẩn. Với gam màu đen, các bộ trang phục của phong cách thời trang này luôn chất chứa sự u uất, lãng mạn, hoài cổ.

Đây sẽ là những trang phục phù hợp với bối cảnh lễ hóa trang cho những người thích phong cách thời trang nhẹ nhàng, tinh tế trong dịp này.

Bạn có thể diện chiếc váy Boho đen kiểu cách đi kèm các phụ kiện như vòng đầu, vòng cổ, vòng tay và một đôi bốt đen đầy gợi cảm. Bộ cánh này sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ lạ thường.

Tổng hợp