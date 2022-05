Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022. Đây là Giải thưởng nhằm tri ân các nhà khoa học có kết quả xuất sắc trong lĩnh vực cơ bản.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao tặng lần đầu vào năm 2014. Đến nay, đã có 16 nhà khoa học được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu và 4 nhà khoa học được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho nhà khoa học trẻ.

Năm 2022, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia - Cơ quan Thường trực Giải thưởng (NAFOSTED) đã nhận được 48 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng.

Từ 48 hồ sơ đề cử/ứng cử, các Hội đồng khoa học chuyên ngành đã nhất trí đề cử 5 hồ sơ cho giải thưởng chính và giải thưởng trẻ.

Hội đồng Giải thưởng đã đề xuất 2 nhà khoa học để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Giải thưởng chính (Không có giải thưởng trẻ).

Theo kết quả vừa được Bộ KH&CN công bố, Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 được trao cho 2 nhà khoa học gồm: GS. TSKH. Ngô Việt Trung - Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu - Trưởng Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

GS Ngô Việt Trung và PGS Nguyễn Thị Lệ Thu được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022. Ảnh: Thanh Hùng

GS. TSKH. Ngô Việt Trung nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu nhờ những đóng góp trong lĩnh vực Toán học với Công trình: "Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals”

Công trình của GS.TSKH. Ngô Việt Trung và TS. Nguyễn Đăng Hợp nghiên cứu một bất biến rất cơ bản của Idean là độ sâu, giải quyết được 3 bài toán mở liên quan đến tính tăng của hàm độ sâu, tính hội tụ của hàm độ sâu và tính đạt được mức tuần hoàn cho trước của hàm độ sâu.

Đây là lần đầu tiên một công trình thực hiện tại Việt Nam được đăng trên tạp chí Inventiones Mathematicae, nằm trong số ít tạp chí toán học hàng đầu thế giới.

GS.TSKH Ngô Việt Trung. Ảnh: Thanh Hùng

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu nhận giải Tạ Quang Bửu nhờ những thành tích trong lĩnh vực Hóa học với Công trình: “Tailoring the Hard–Soft Interface with Dynamic Diels-Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature".

Công trình của PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu và cộng sự đã nghiên cứu chế tạo một hệ vật liệu polyuretan mới - polyme tự lãnh với cấu trúc chứa liên kết thuận nghịch Diels-Alder không nằm ngẫu nhiên mà được thiết kế đặc biệt sắp xếp tại bề mặt phân cách giữa pha cứng và pha mềm của polyuretan.

Vật liệu có thể “tự lành” khi xuất hiện vết rạn tế vi giúp sản phẩm có tuổi thọ sử dụng cao, nhờ đó giảm thiểu chi phí sửa chữa, đem lại hiệu quả ứng dụng và hiệu quả kinh tế, giúp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và chất thải.

Kết quả nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu và cộng sự đã góp phần xây dựng một hướng nghiên cứu mới của thế giới, khởi đầu cho việc phát triển các sản phẩm vật liệu mới “tự lành” ở Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu. Ảnh: Thanh Hùng

Cũng trong hôm nay, Bộ KH&CN đã tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5. Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội của ngành KH&CN. Đây là dịp để các Bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các cơ chế, chính sách mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngày KH&CN Việt Nam cũng là sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật của KH&CN, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là dịp để tôn vinh, ghi nhận đóng góp của cộng đồng KH&CN đối với đất nước.

