Tặng quà Tết - phong tục ý nghĩa đầu năm mới

Tại Việt Nam, tặng quà Tết là nét văn hóa đẹp, thể hiện sự quan tâm, tình cảm trân quý của người tặng với những mối quan hệ xung quanh.

“Thiếu quà Tết thì sao gọi là “vui như Tết”. Bên cạnh giá trị vật chất, món quà Tết còn là cách để trao gửi một cách ý nhị lời chúc năm mới bình an, may mắn đến những người thân yêu. Vậy nên, năm nào mình cũng lên danh sách tặng quà Tết cho hai bên nội ngoại và cả đối tác từ rất sớm. Chọn được món quà Tết ý nghĩa, cả mình và người nhận đều sẽ vui vẻ”, chị Lâm Anh (32 tuổi, nhân viên Marketing tại TP.HCM) chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Lâm Anh trong việc duy trì văn hóa tặng quà Tết, anh Đức Minh (35 tuổi, nhà thiết kế nội thất tại Hà Nội) chia sẻ: “Với mình quà Tết chính là cách thể hiện thành ý, sự trân quý và lan tỏa niềm vui đến gia đình, bạn bè mỗi dịp Tết đến Xuân về”.

Trao tặng những món quà ý nghĩa cho bản thân và những người thân yêu là niềm vui không thể thiếu mỗi dịp Xuân về

Quan điểm của chị Lâm Anh, anh Đức Minh cũng là suy nghĩ của rất nhiều người, Xuân thêm vui khi trao nhau ngàn thành ý, cùng nhau khởi đầu năm mới thêm trọn vẹn.

Trao ngàn thành ý cho mùa Xuân thêm vui

Từ nét đẹp văn hóa quà Tết của người Việt và sự thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng, PNJ cho ra mắt bộ sưu tập (BST) Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên lan tỏa lộc vàng năm Giáp Thìn. Đây là món quà đầu năm ý nghĩa, đi cùng ước mong tài lộc và giá trị tích trữ bền lâu, để ngày Tết thêm phần đáng nhớ, cho một năm Giáp Thìn thêm hưng thịnh và thăng hoa.

BST mang đến lựa chọn set 6 miếng, biểu tượng Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý - An, vẹn tròn cả hai khía cạnh thiết thực và ý nghĩa: An: Tân niên bình an đáo; Phú: Xuân nhật phú quý lai; Quý: Lập xuân đa phú quý; Phát: Tân xuân phát lộc tài; Lộc: Minh niên nghênh vạn lộc; Tài: Tiết xuân vượng đức tài.

Đặc biệt, BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên được “đo ni đóng giày” theo nhu cầu của người tặng, phù hợp với tài chính, mà mỗi lựa chọn vẫn mang ý nghĩa riêng. Khách hàng có thể chọn mua vàng lẻ 1 miếng hoặc theo set 2, 3, 6 miếng để ghép chữ. Set 2 miếng khi ghép lại biểu trưng cho sự may mắn, phú quý, tài lộc: An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý. Set 3 miếng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, truyền tải thông điệp về sự bứt phá, tôn vinh khát vọng, khai mở năm mới: Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý.

Bộ sưu tập Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên là món quà đầu năm đi cùng ước mong tài lộc và giá trị tích trữ bền lâu

Bên cạnh set 6, PNJ mang đến lựa chọn set 8 miếng với lời chúc Xuân Đáo An Khang - Niên Lai Thịnh Vượng, kết tinh mong muốn vạn điều phúc lành, cầu chúc một năm mới bội thu thành quả, vinh hiển thăng hoa.

Bộ sưu tập Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên được đặt trong hộp nhung đỏ sang trọng với thiết kế đẳng cấp, thể hiện sự chỉn chu, tâm ý của người tặng

Mang trong mình ý nghĩa đặc biệt, BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên từ PNJ hứa hẹn là món quà Tết ý nghĩa thắp khởi mọi ước nguyện, chào một năm mới hưng thịnh. Hơn thế nữa, vàng còn là một loại tài sản tích trữ, mang biểu tượng của may mắn, phú quý, nhiều tài lộc cho chủ nhân sở hữu. Bởi thế, BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên vừa là lời chúc đặc biệt, vừa là món quà thiết thực, để người nhận có thêm “của để dành” vững tâm phát triển tài chính - công danh - sự nghiệp trong năm mới.

Tết là dịp để mọi người cảm nhận niềm vui khởi đầu một năm mới an khang, thịnh vượng. Tết vui vì ta có dịp làm mới, chăm chút cho những điều quanh mình. Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, PNJ lan tỏa thông điệp “Vui như Tết, Quý như Vàng” và truyền cảm hứng cho mỗi người để luôn vững tin và bền bỉ trên hành trình làm đẹp cả về hình thức lẫn giá trị tinh thần, cảm xúc cho bản thân và những người xung quanh. Trang sức và quà tặng vàng PNJ sẽ là lựa chọn thông minh để bạn tô điểm cho diện mạo và gửi trọn tâm ý đến bản thân và những người xung quanh. Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm tại: https://bit.ly/Bo-suu-tap-Vang-tai-loc-Long-Dao-Kim-Nien

Doãn Phong