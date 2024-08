H’Hen Niê vừa góp mặt trong dự án âm nhạc kêu gọi trồng rừng SHE - Save Her Earth của nhạc sĩ Ssay Huỳnh. Dự án còn có sự tham gia của diễn viên Võ Đăng Khoa, Minh Râu, MC Dustin Phúc Nguyễn, ca sĩ Phương Anh Idol…

Ssay Huỳnh chia sẻ mục tiêu của dự án là cùng hoa hậu H'Hen Niê và 30 văn nghệ sĩ vận động trồng 5 ha rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên trong năm 2024. Họ sẽ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia trồng những cây rừng đầu tiên trong ngày 17/8.

Theo H’Hen Niê, 7 năm từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô luôn nỗ lực với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường.

“Nhiều người thường hỏi tại sao lại đi trồng rừng mà không phải công việc khác? Tôi nghĩ đầu tiên phải xuất phát từ cá nhân. Tôi cũng là người có những tâm tư với thiên nhiên.

Tôi chưa từng làm mẹ nhưng khi trồng cây, tôi cảm nhận rằng mình đang gieo sự sống, gieo những điều kỳ diệu cho tương lai", cô kể.

Ban đầu, H'Hen Niê suy nghĩ đơn giản cứ đi trồng cây là bảo vệ môi trường. Về sau, cô có được sự kết nối với "mẹ thiên nhiên" và cảm thấy hứng thú với công việc này.

Nàng hậu từng vào rừng nguyên sinh, được tận mắt ngắm cây pơ mu hơn 1500 tuổi. Trong khoảnh khắc đó, cô đã rơi nước mắt vì chứng kiến sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Theo kế hoạch từ đây đến cuối năm 2024, H'Hen Niê tiếp tục thực hiện những sứ mệnh cộng đồng. Trong đó, nàng hậu sẽ xây dựng 7 thư viện, nâng tổng số thư viện mà H'Hen Niê hỗ trợ lên con số 14.

Dịp này, MV chủ đề dự án SHE - Save Her Earth cũng được ra mắt khán giả. Sản phẩm âm nhạc do Ssay Huỳnh sáng tác và thể hiện, kết hợp màn diễn xuất của các diễn viên. Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện với hình tượng mẹ thiên nhiên, được hóa trang cầu kỳ để thực hiện các cảnh bay.

Ban đầu, H'Hen Niê tham gia thu âm khoe giọng trong 1 đoạn bài hát. Tuy nhiên, sau khi thu xong, cô cảm thấy thành quả không ưng ý nên xin rút.

"Tôi từng tham gia show Chị đẹp, từng ca hát nhưng phải là hát ca khúc có ca từ rõ ràng. Với sản phẩm này, tôi thấy bản thân không thể hiện được cảm xúc, thông điệp bài hát nên xin không đưa vào", H'Hen Niê chia sẻ.

Ngoài ý nghĩa vì cộng đồng, H’Hen xem việc tham gia dự án cũng là cách để quay về với tuổi thơ. Nàng hậu nhớ ngày nhỏ, gia đình mình nghèo, lại đông anh em. Cha mẹ bận rộn mưu sinh làm rẫy nên cô không thể chia sẻ, tâm sự điều gì với họ. Do đó, H’Hen chọn nói chuyện với cây cối, trút bỏ những nỗi buồn với thiên nhiên.

“Khi quay MV, tôi cảm giác như được trở về vòng tay ấm áp của mẹ thiên nhiên, của cây me đã gắn bó suốt thời nhỏ của mình. Đó là những ký ức thân quen, giúp tôi trưởng thành và lớn lên từng ngày”, cô nói.

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh - chủ nhân dự án SHE - Save Her Earth nói xuất phát từ những chiêm nghiệm của chính mình về vấn đề môi trường, từ đó kêu gọi mọi người chung tay hành động bằng thông điệp: “Xin đừng thờ ơ".

Cảm hứng của dự án đến với Ssay Huỳnh một cách tình cờ, trong giai đoạn anh phải đối mặt với nhiều áp lực, stress trong cuộc sống. Khi đó, nam nhạc sĩ chọn cùng những người bạn vào rừng khám phá.

Từ những trải nghiệm có được trong chuyến hành trình, Ssay Huỳnh quyết định thực hiện một ca khúc mang thông điệp bảo vệ môi trường với hy vọng mọi người có cái nhìn chân thật về tình trạng biến đổi khí hậu, khuyến khích hành động vì môi trường.

