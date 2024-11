Hà Giang được công nhận điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương bình chọn; vinh dự được xếp thứ 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới (do Tạp chí New York Times của Mỹ bình chọn); đứng vị trí thứ 4 trong top 10 điểm Du lịch nổi bật nhất năm 2023; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục giữ vững danh hiệu thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và xuất sắc dành thẻ Xanh tại kỳ tái đánh giá lần thứ III…

Với tiềm năng du lịch nổi trội, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, lũy kế 10 tháng, tỉnh Hà Giang đã đón trên 2,7 triệu lượt du khách, đạt 91% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 6.700 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Năm 2024, Hà Giang đề ra mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách; tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng tầm vị thế, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương; phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.800 tỷ đồng, đóng góp 10,34% giá trị du lịch vào tổng sản phẩm trên địa bàn.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, ngành du lịch Hà Giang và các huyện thành phố không ngừng tiếp cận đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang; tỉnh tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước; tăng cường thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức trên các Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; tổ chức có hiệu quả các Lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Lễ hội hoa tam giác mạch.

Cùng với đó, tỉnh còn chú trọng nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng về bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; hình thành ứng xử văn minh, thân thiện; đẩy mạnh phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch” trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; bảo vệ hình ảnh, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Hà Giang.

PV