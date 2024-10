Đến hết quý II/2024, xã Vĩ Thượng (Quang Bình) đã hoàn thành việc làm sạch dữ liệu dân cư; 100% các đối tượng hưởng an sinh xã hội thực hiện việc nhận chi trả trợ cấp hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng; triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 đạt trên 94%.

Theo đó, triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06); thời gian qua, huyện Quang Bình luôn làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ từ huyện tới cơ sở.

Lực lượng Công an xã Vĩ Thượng đã tích cực “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc; phối hợp tốt với các Tổ chuyển đổi số cộng đồng của các thôn, bản để tổ chức tuyên truyền những nội dung trong Đề án 06.

Trung tá Nông Đức Hạnh, Trưởng Công an xã Vĩ Thượng cho biết: “Với một địa bàn rộng, người dân ban đầu chưa nhận thức được hết lợi ích của việc làm thẻ Căn cước và định danh điện tử. Ngoài việc tuyên truyền, Công an xã đã cùng với các ngành, đoàn thể địa phương không quản ngại đường xa đến từng thôn, bản, từng nhà giúp công dân sớm được cấp Căn cước cũng như tài khoản định danh điện tử”.

Công an xã Vĩ Thượng giúp công dân làm Căn cước và tài khoản định danh điện tử.

Anh Hoàng Văn Cuộc, thôn Hạ Quang, xã Vĩ Thượng sau một lần đi làm nương không may bị tai nạn, mất một chân giờ thành người tàn tật, cho biết: “Tôi từng là lao động chính của gia đình, cũng do sơ suất trong lao động mà bị lưỡi máy phát cỏ văng ra cắt đứt lìa một bên chân tới tận đầu gối. Đi lại khó khăn, hiệu suất lao động cũng giảm đi nhiều nên đã ảnh hưởng rất nhiều không chỉ sinh hoạt của bản thân mà giảm cả nguồn thu nhập của gia đình. Vì di chuyển khó khăn nên trước đây, mỗi khi đến ngày ra Điểm Bưu điện văn hóa xã để lĩnh tiền trợ cấp an sinh xã hội là một lần vất vả. Lần thì nhờ hàng xóm đèo xe máy, lần thì tự chống nạng lên trung tâm xã và chờ đợi lĩnh tiền… Khi xã triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng đối với cá nhân tôi thấy rất thiết thực và hiệu quả”.

Đến hết quý II/2024, xã Vĩ Thượng đã thực hiện hoàn thành việc làm sạch dữ liệu dân cư; 100% các đối tượng hưởng an sinh xã hội thực hiện việc nhận chi trả trợ cấp hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng; triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 cho gần 4.200 người, đạt 94%.

100% người dân trong xã sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, qua ứng dụng VNeID; tiếp nhận, số hóa 100% thành phần hồ sơ đã tiếp nhận và ký số hoặc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, các nhóm dịch vụ công và kết quả rà soát, cập nhật thông tin hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng an sinh xã hội, dữ liệu trẻ em, người có công với cách mạng đều đạt 100%.

Bên cạnh quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở thì đội ngũ Công an xã đã khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ người dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã Vĩ Thượng tiếp tục lãnh đạo, tăng cường công tác tuyên truyền để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06”. Chủ tịch UBND xã Vĩ Thượng Hứa Đức Hạnh

Theo Phi Anh (Báo Hà Giang)