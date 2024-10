Theo báo cáo của Sở TT&TT tỉnh Ninh Bình, những năm qua tỉnh luôn chú trọng đến chuyển đổi số và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong chuyển đổi số.

Cụ thể, Ninh Bình đứng thứ 11/63 tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ đánh giá năm 2023. Đối với chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh do MTTQ Việt Nam đánh giá, Ninh Bình đứng thứ 14/63.

Về chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ/tỉnh, do Bộ TT&TT đánh giá năm 2023, Ninh Bình nằm trong top 15 cả nước…

Ông Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dương

Ông Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Ninh Bình cho biết, Ninh Bình là một trong các địa phương sớm triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp và hoàn thành kết nối với trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn của Bộ Công an và Bộ TT&TT.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cho biết, từ năm 2022, Ninh Bình đã vươn lên là tỉnh tự cân đối ngân sách. Tỉnh cũng đã và đang thực hiện hiệu quả chiến lược theo hướng phát triển “xanh, bền vững và hài hòa”. Lấy du lịch và công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, lấy công nghiệp công nghệ cao là trụ cột của công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại; lấy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm đột phá; lấy nông nghiệp sinh thái, đa giá trị làm trụ đỡ.

Các đại biểu tham dự hội nghị "Chiến lược dữ liệu cho phát triển ứng dụng AI và thúc đẩy chuyển đổi số Ninh Bình". Ảnh: Lê Dương

Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ninh Bình được định hướng đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Để hướng đến mục tiêu trên, Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực trong chuyển đổi số, tuy nhiên vẫn cần phải thay đổi toàn diện dựa trên nền tảng đổi mới, sáng tạo…

“Hội nghị lần này chính là cơ hội, là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tìm ra các định hướng, chiến lược, giải pháp cho phát triển dữ liệu, ứng dụng công nghệ số thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nói chung và ở tỉnh Ninh Bình nói riêng diễn ra mạnh mẽ, hiệu quả hơn”, ông Huấn khẳng định.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, Ninh Bình cần tận dụng tối đa chuyển đổi số để tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP. Ảnh: Lê Dương

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm lưu ý, qua diễn đàn này, Ninh Bình cũng cân nhắc chọn lựa những trọng tâm, trọng điểm về chuyển đổi số khi thực hiện.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, Ninh Bình có rất nhiều tài nguyên có thể số hóa. Từ truyền thống lịch sử tới danh lam thắng cảnh, văn hóa truyền thông, sản vật địa phương... Tất cả có thể được số hóa đưa lên môi trường số, làm nguyên liệu để phát triển kinh tế số.

“Phát triển thì cần hạ tầng mới. Kinh tế số thì cần hạ tầng số. Các địa phương lựa chọn các hạ tầng và nền tảng số phù hợp để giải quyết các vấn đề của mình. Chính vì vậy, Ninh Bình cần tận dụng tối đa chuyển đổi số để tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP”, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết.