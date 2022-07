Hà Giang: Xuất hiện đàn khỉ hàng chục con cắn phá hoa màu

Gia đình anh Hầu Mí Co, trú tại thôn Tả Lủng A, xã Sảng Tủng - một trong những hộ dân chịu nhiều thiệt hại từ đàn khỉ cho biết: “Gia đình tôi trồng khoảng 1,2 ha ngô bên bìa rừng. Tuy nhiên, những ngày qua, xuất hiện đàn khỉ khoảng hơn 50 con tìm tới cắn phá”.

Nương ngô của gia đình Hầu Mí Co, thôn Tả Lủng A, xã Sảng Tủng bị đàn khỉ bẻ gãy. (Ảnh: T. Ngay)

Anh Co cho biết thêm, những quả bắp to, dài đều bị khỉ bẻ ăn, thậm chí những trái bắp non chưa có hạt cũng trở thành thức ăn của khỉ. Đặc biệt, đàn khỉ hoạt động chủ yếu vào sáng sớm do vậy rất khó khăn cho việc canh giữ, trông nom.

Những thân cây ngô bị đàn khỉ phá hoại. (Ảnh: T. Ngay).

Nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương sử dụng các biện pháp xua đuổi thủ công như làm người nộm, tạo tiếng động… ngăn đàn khỉ không vào khu vực hoa màu. Đồng thời, Hạt kiểm lâm huyện Đồng Văn cũng đang theo dõi thống kê số lượng đàn, xác định tên loài và có giải pháp bảo vệ, phát triển đàn khỉ.

Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Đồng Văn tuyên truyền người dân không săn bắt, bẫy đàn khỉ. (Ảnh: T. Ngay).

Từ khi xuất hiện đàn khỉ đến quấy phá hoa màu của người dân đến nay, toàn xã có khoảng 0,6 ha ngô bị thiệt hại. Dự báo trong những ngày tới nếu như chưa có hướng xử lý thì số diện tích hoa màu bị thiệt hại sẽ không dừng lại.

Trong khi chờ đợi các ngành chức năng có phương án xử lý, người dân tại các thôn của xã Sảng Tủng vẫn đang rất lo lắng và mong nuốn có biện pháp xử lý dứt điểm giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

P. Họ – T. Ngay