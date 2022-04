Hà Nội có chi phí uống bia vào loại rẻ nhất thế giới

Với giá thành không mấy đắt đỏ, bia từ lâu đã trở thành món đồ uống quen thuộc, bình dân của Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ở đâu việc lai rai bên thứ “thức uống lúa mạch” cũng là một thú vui rẻ tiền.

Theo số liệu từ Numbeo, vùng Trung Đông và Bắc Âu là hai khu vực có giá bia thuộc hàng đắt nhất thế giới. Tại đây, một vại bia lớn tại nhà hàng sang trọng có thế có giá lên đến hơn 10 đô la. Ngay cả bia tại các các cửa hàng tạp hóa cũng có giá lên đến $3.5 (tương đương 80.000vnđ) cho nửa lít bia.

Tại New York, Melbourne và London, say sưa bí tỉ cũng là một lựa chọn khá xa xỉ, với giá thành bia tại nhà hàng giao động từ 7 đến 8 đô la cho nửa lít bia. Tại Úc, mức giá bia tại mua tại tạp hóa lên đến gần 4$ còn có thể đánh gục bạn trước khi men bia kịp chuốc bạn say.

Tuy nhiên, không phải thủ đô châu Âu nào cũng bắt bạn trả giá cao chừng ấy cho một buổi chè chén. Tại Berlin, mức giá bia tại các pub này chỉ ở mức $4.5. Thậm chí, nếu mua bia về nhà hoặc tại các cửa tiệm địa phương, bạn chỉ phải trả dưới 1$ cho nửa lít, mức giá ngang xấp xỉ với ở các thành phố như có mức giá thấp như Bắc Kinh, Lagos và Hà Nội.

Đặc biệt, tại Hà Nội, việc uống bia ở hàng hay mua ở tiệm đều có mức giá xấp xỉ nhau, thường có giá dưới $1 cho nửa lít bia.

Tại thủ đô Việt nam, nền văn hóa bia hơi đã phổ biến thứ thức uống tươi mát này đến khắp hang cùng ngõ hẻm, khiến cho nguồn cung cao và giá bia thấp nhất thế giới.