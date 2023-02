Hà Nội giao Công an thành phố đối thoại với chủ quán karaoke

Tước giấy phép quán karaoke không đảm bảo PCCC UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ngành, quận, huyện yêu cầu kiên quyết xử lý đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Công an TP và chính quyền địa phương định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện. UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các ban, ngành công khai 100% các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát.