Đình chỉ 100% quán karaoke ở huyện Hoài Đức, 'phố hát' dỡ biển hiệu

Đường Vân Côn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được người dân địa phương mệnh danh là “phố hát” của huyện, bởi chỉ 400m nhưng có 20 quán karaoke.

Nhộn nhịp, sôi động là thế nhưng sau đợt tổng kiểm tra, rà soát an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), toàn bộ quán ở đây bị đình chỉ hoạt động.

Ghi nhận trong chiều 12/12, hầu hết quán karaoke tại đây đã gỡ biển hiệu, đóng cửa im lìm. Số ít cửa hàng còn để biển nhưng phủ bạt kín hoặc gỡ bỏ chữ.

Một quán karaoke bị đình chỉ tại đường Vân Côn (Hoài Đức)

Lực lượng chức năng đã dán thông báo cơ sở vi phạm

Bà N.K.K. (xã Vân Côn) cho biết: “Trước đây vẫn có quán hoạt động "chui", dẫn khách lén lút đi cửa sau nhưng vài tuần nay thì chúng tôi đã thấy đóng hoàn toàn. Một số quán có treo biển thông báo vi phạm PCCC”.

Một người phụ nữ khác cho biết, sau khi dừng hoạt động, các quán này đã tháo gỡ biển quảng cáo và không còn có người ra vào.

Một số quán hát gỡ bỏ biển hiệu

... gỡ bỏ toàn bộ chữ trên biển hiệu của quán

PV vào bên trong một quán karaoke đang mở hờ cửa. Chủ quán cho biết, cơ sở kinh doanh của anh đã bị công an đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC.

“Trước đây, quán của tôi vẫn được cấp phép hoạt động nhưng vì có sự thay đổi về quy chuẩn PCCC nên đã bị đình chỉ. Chúng tôi đang khắc phục sai phạm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng”, chủ cơ sở cho biết.

Ghi nhận tại trị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức), nhiều quán karaoke cũng trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Tại quán Karaoke Laliga, lực lượng chức năng đã dán thông báo "cơ sở không đủ điều kiện về an toàn PCCC và an ninh trật tự" ở bên ngoài cơ sở.

Tại xã Đức Thượng (Hoài Đức), dãy karoke, cà phê, club… đều đóng cửa. Nhiều cơ sở với quy mô lớn trong tình trạng dừng hoạt động.

Dãy karaoke tại xã Đức Thượng đều đóng cửa

Cửa quán trong tình trạng khóa trái

Quán karaoke tại thị trấn Trạm Trôi bị đình chỉ

Tại xã Lai Xá, lực lượng chức năng đặt barie ở bên ngoài quán vi phạm

Theo Công an huyện Hoài Đức, tổng số cơ sở karaoke, quán bar trên địa bàn quản lý là 127 cơ sở (karaoke 127 cơ sở; quán bar, vũ trường không có cơ sở nào).

Sau đợt tổng kiểm tra, rà soát an toàn về PCCC&CNCN, 100% các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn đã bị đình chỉ hoạt động.

Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập 34 biên bản vi phạm hành chính đối với 34 trường hợp vi phạm với 58 hành vi vi phạm, tổng số tiền xử phạt là 188,7 triệu đồng về lĩnh vực PCCC&CNCH. Công an phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin đã tiến hành thu hồi 6/40 giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn. Tiến hành ra quyết định thu hồi 10 giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, 4 cơ sở tự giao nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Xử phạt 11 trường hợp liên quan đến ANTT với số tiền 412.500.000 đồng.