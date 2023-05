Khoảng 16h ngày 1/5, tại Km194+500 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín, Hà Nội.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển số 16-H731XX do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính) chở theo một phụ nữ di chuyển trên Quốc lộ 1A (hướng từ huyện Thường Tín đi Phú Xuyên). Đến vị trí nói trên, xe này bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 59-H1105.XX do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính), đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người lái xe máy tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương và 2 xe máy bị hư hỏng.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu của 2 xe máy đều bị biến dạng, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Giao thông qua hiện trường vụ tai nạn bị ùn tắc cục bộ theo hướng từ huyện Phú Xuyên đi huyện Thường Tín.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Giao thông qua hiện trường vụ tai nạn bị ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động lực lượng, phối hợp cùng Công an xã Quất Động, Công an huyện Thường Tín tổ chức phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.