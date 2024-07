Năm 2024, Hà Nội phấn đấu đón trên 27 triệu lượt khách, tăng 9,2% so với năm 2023, trong đó có trên 5,5 triệu lượt khách quốc tế (có 3,8 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú) tăng 16,4% so với năm 2023 và 21,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 109,41 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2023. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt từ 62% trở lên, tăng 3 điểm % so với năm 2023.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề "Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Việt Nam tôi yêu"; đồng thời thu hút khách du lịch nội địa đến với Hà Nội, nhất là trong dịp mùa thu hè 2024 và dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) với chủ đề "Hà Nội - Đến để yêu", Sở Du lịch đã chủ trì, phối hợp với hệ thống khách sạn 4-5 sao ở Hà Nội; các Hiệp hội, doanh nghiệp du lịch phát động, xây dựng chương trình kích cầu "Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4-5 sao của Hà Nội". Chương trình giúp quảng bá, thu hút người Hà Nội tham gia “du lịch tại chỗ”, trải nghiệm các dịch vụ, lưu trú tại các khách sạn cao cấp ngay tại nơi mình đang sống.

Theo đó, hàng chục khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn đã đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn về giá, các gói sản phẩm kích cầu như combo phòng lưu trú - đặt ăn/uống/tiệc trà - gala; phòng nghỉ - hội thảo - xe đưa đón; combo ăn/uống - bơi; voucher giảm giá khi sử dụng dịch vụ…

Điển hình như, gói sản phẩm “Kỳ nghỉ trong thành phố”, “Trà chiều sang trọng” của khách sạn Sofitel Legend Metropole. Với gói này, du khách có thể lưu trú tại khách sạn 5 sao này từ 8h-16h, được phục vụ bữa sáng, trà chiều, tặng voucher 500.000 tại bánh L'Epicerie của Metropole.

Sofitel Legend Metropole ra mắt gói sản phẩm “Kỳ nghỉ trong thành phố”, “Trà chiều sang trọng”

Mövenpick Living West Hanoi, JW Marriott hay Intercontinental Hanoi Landmark 72 tung ra các ưu đãi hướng tới nhóm khách gia đình.

Với gói “Kỳ nghỉ hè vui vẻ”, khách sạn Mövenpick ưu đãi miễn phí nâng hạng phòng cao cấp, miễn phí trả phòng muộn lúc 14h, tặng bữa ăn cho gia đình.

Tại Intercontinental Hanoi Landmark 72, trong gói nghỉ dưỡng dành cho gia đình, du khách được miễn phí nâng hạng phòng, phục vụ bữa sáng cho 2 người lớn, 2 trẻ em, cung cấp lều trẻ em, miễn phí sử dụng giường phụ, tặng ưu đãi 500.000 đồng khi dùng bữa tại nhà hàng khách sạn. Khách cũng được ưu đãi nhận phòng sớm, trả phòng muộn.

Với thế mạnh của "resort in the city" - khách sạn có không gian xanh, JW Marriott đã xây dựng các gói nghỉ dưỡng cho các gia đình trong thành phố như gói trải nghiệm “Khu vườn ven hồ”, gói nghỉ dưỡng, gói tổ hợp chăm sóc sức khỏe, gói bơi mùa hè... Với gói nghỉ dưỡng, gia đình du khách được nâng cấp hạng phòng, tham gia các hoạt động gắn kết tại khu vườn ven hồ, cha mẹ tham gia chăm sóc sức khỏe trong khi con trải nghiệm các lớp học thú vị. Gói nghỉ dưỡng này cũng kết hợp trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng của khách sạn.

Tận dụng thế mạnh về ẩm thực, nhiều khách sạn 4, 5 sao khác trên địa bàn Hà Nội lại tung ra sản phẩm ăn uống hấp dẫn. Hotel du Parc Hanoi giới thiệu các combo ẩm thực đồ nướng, mì somen Nhật Bản… với mức giá ưu đãi từ 750.000 đồng/người lớn và 350.000 đồng/trẻ em (5-11 tuổi). Khách sạn này cũng triển khai gói dịch vụ từ 3,7 triệu đồng/đêm gồm phòng nghỉ cho 2 vợ chồng, 1 trẻ em dưới 11 tuổi, bao gồm một bữa sáng, một bữa tối, nhận phòng sớm lúc 11h và trả phòng muộn lúc 14h.

Hotel du Parc Hanoi giới thiệu các combo phòng, ẩm thực với mức giá giảm sâu

GrandVista lại đưa ra các gói sản phẩm phòng kèm dịch vụ miễn phí như ăn sáng, bể bơi, xông hơi, bữa trưa/tối…

Đại diện khách sạn GrandVista cũng cho biết, trong thời gian tới, khách sạn này mong muốn có thể phối hợp với Sở du lịch Hà Nội và các đơn vị lữ hành để xây dựng các chương trình lưu trú kết hợp trải nghiệm như du lịch đêm, tham quan Văn Miếu, tour đêm Nhà tù Hoả Lò, xe buýt hai tầng…

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, chương trình “Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4-5 sao của Hà Nội” sẽ là một trải nghiệm hay, hấp dẫn cho người dân Thủ đô trong dịp hè 2024 và du khách đến với Hà Nội. Lãnh đạo sở khẳng định sẽ đồng hành, kết nối cùng các khách sạn, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông triển khai chiến dịch truyền thông chương trình từ ngày 1/7 nhằm đem lại hiệu quả cao.

