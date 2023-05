Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo được tại Hà Nội trưa nay khoảng 40 độ C. Do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn rất nhiều, có thể lên tới 60 độ C, không giống như trên các app điện thoại thông báo.

Nắng nóng khiến nhiều người ngại ra ngoài trời. Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thuộc tuyến phố đi bộ bên hồ Gươm, trong nhiều giờ hầu như không có khách dạo chơi.

Phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) rợp bóng mát nhưng thỉnh thoảng chỉ có lác đác vài bóng người dù là ngày cuối tuần, phố đi bộ đang được hoạt động.

Hình ảnh tương tự tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài.

Những tour du lịch bằng xe điện quanh phố cổ ngày thường luôn ra vào tấp nập đón đưa khách du lịch, nay nằm một chỗ tránh nắng.

Nhiều tài xế xe điện chui vào trong khoang ngồi cho đỡ nóng.

Những người làm nghề phác họa chân dung kiên nhẫn chờ khách. “Thời tiết nắng nóng, cứ bày ra vậy thôi chứ cũng không có ai tới, phải chiều tối thời tiết mát mẻ hơn thì may ra”, một họa sĩ ngồi trú trong bóng cây nói.

Một số vị khách Tây tranh thủ thời gian ít ỏi ở thủ đô đi tham quan, bất chấp nắng nóng.

"Sống tại Việt Nam được 2 năm, tôi nhiều lần cảm thấy mệt mỏi vì cái nóng gay gắt ở Hà Nội", anh Acacia (người Anh) chia sẻ.

Một số người dân lao động tận dụng bóng cây để nghỉ trưa ở công viên.

Việc phải di chuyển ngoài đường trong điều kiện thời tiết nóng bức ngột ngạt hôm nay là điều bần cùng bất đắc dĩ đối với nhiều người dân sinh sống ở Hà Nội.