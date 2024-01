Sáng 17/1, 5 Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an quận Thanh Xuân) và Công an 11 phường trên địa bàn đã đồng loạt xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Tại chốt xử lý trước cửa số nhà 235 đường Nguyễn Trãi, lực lượng Công an quận Thanh Xuân đã dừng, xử lý 5 xe tự chế.

Các xe này đều được chủ phương tiện chế thêm xe lôi, kéo để chở cửa khung nhôm kính, cuộn tôn, vật liệu lợp mái... Chiều dài của xe lôi từ 3 - 6m, hoàn toàn không có các thiết bị đảm bảo an toàn.

Thậm chí, nhiều xe đã chế, "độ" lại còn gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy khi bình xăng được cho vào can nhựa và đặt ngay ở ba- ga xe.

Anh Cao Đức Thành (quê tại Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, bản thân được thuê để chạy xe tự chế giao vật liệu xây dựng khắp địa bàn TP Hà Nội. Phương tiện tự chế được người thuê chuẩn bị sẵn và tiền thuê trả theo tháng.

"Đi loại xe này khá khó, đường lại đông thì mình cũng cảm thấy nguy hiểm nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn phải làm", anh Cao Đức Thành nói.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đang điều khiển xe ba bánh chở tấm sắt nặng từ quận Hà Đông đi Đống Đa. Theo ông Ánh, việc chở tấm sắt đặt lệch một bên khá vất vả vì xe nặng, mất cân bằng.

"Tôi ốm yếu quá nên cố làm để kiếm thêm thu nhập, tôi ý thức được việc mình chở hàng nặng, cồng kềnh sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bản thân mình nên cố gắng đi chậm, đảm bảo an toàn. Sau lần bị xử phạt này thì tôi sẽ rút kinh nghiệm", ông Nguyễn Ngọc Ánh trình bày.

Còn tại khu vực chân cầu vượt Ngã Tư Sở, lực lượng chức năng đã dừng, kiểm tra phương tiện chở theo nhựa lợp mái. Qua kiểm tra, CSGT đo chiều dài của cuộn nhựa dài hơn 5m. Mặc dù, chủ phương tiện đã dùng bao tải bịt phần sắc nhọn và cảnh báo cho người đi sau nhưng vẫn không đảm bảo an toàn.

Thượng tá Đinh Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự Công an quận Thanh Xuân cho biết, để thực hiện kế hoạch, trước đó, đơn vị và Công an 11 phường trên địa bàn đã tổ chức điều tra cơ bản để nắm được các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có sử dụng các loại xe tự chế để vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các cơ sở này dùng loại phương tiện khác đảm bảo an toàn giao thông.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, xem xét tịch thu các phương tiện tự chế gây mất an toàn giao thông", Thượng tá Đinh Trung Dũng cho biết.

Cũng theo Thượng tá Đinh Trung Dũng, sau 2 tuần thực hiện, đến nay Công an quận đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Công an TP Hà Nội) cho biết, để thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình địa bàn, Công an quận đã xây dựng Kế hoạch “Kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân”. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không can thiệp và xử lý với mức cao nhất với các loại xe tự chế để đạt được mục tiêu giảm ùn tắc trên địa bàn, nhất là giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương", Thượng tá Đinh Tuấn Thành nói.