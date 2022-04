Hà Nội: Xác định đối tượng nổ súng tại huyện Thường Tín làm 2 người bị thương

Ngày 8/4, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 2 người bị thương xảy ra tại xã Khánh Hà, bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ việc và làm rõ một vài nghi phạm.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 2/4, anh N.T. (sinh năm 2002 ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) và anh C.H.D (sinh năm 2001, ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) cùng nhóm bạn đang đứng tại đường thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (Hà Nội) thì bất ngờ có 1 xe taxi đi đến gần, một đối tượng ngồi bên ghế phụ rút súng bắn 1 phát.

Hậu quả, anh T. và anh D. bị trúng một số dị vật vào vùng ngực, tay, cổ, mặt gây thương tích. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát do mâu thuẫn từ trước giữa các nạn nhân với các nhóm đối tượng ở huyện Thường Tín và Thanh Oai.

Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng.

Quyết Nguyễn