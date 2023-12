Hiện nay, nhiều công trình hang đá, tháp chuông, bảng đèn led… đã được người dân trên địa bàn Hà Tĩnh dựng lên chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, chào mừng năm mới. Điều đáng lo ngại đó là không ít công trình được tạo dựng gần đường dây điện trung, hạ thế, nhiều khu vực nguồn điện trang trí được kéo từ các nhà dân xung quanh, mối đấu nối điện chưa đảm bảo kỹ thuật, tiềm ẩn các nguy cơ chạm chập, tai nạn điện. Không những thế, một số người dân còn chủ quan trèo lên cột điện hoặc công trình điện; quăng, ném các dây đèn trang trí gần đường điện nên rất dễ khiến các thiết bị vướng vào đường dây, gây nguy cơ phóng điện rất cao.

Để đảm bảo lưới điện vận hành ổn định và an toàn điện trong nhân dân, bên cạnh việc tăng cường xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn điện trước, trong và sau lễ Giáng sinh; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng trong quá trình thi công, lắp đặt, tháo dỡ các công trình trang trí.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Những ngày nay, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trong dân nhất là đối với các công trình chào mừng các sự kiện trọng đại trong dịp cuối năm và đầu năm 2024. Theo đó, đơn vị đã gửi văn bản tới chính quyền địa phương, các hội đồng mục vụ giáo xứ đề nghị phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn điện; tiến hành ký cam kết, phát tờ rơi, khuyến cáo đến người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả trên các phương tiện loa phát thanh phường, xã, thôn, xóm… Đồng thời chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống điện của các nhà thờ, giáo xứ; tư vấn, phối hợp với các Ban hành giáo xử lý dứt điểm các nguy cơ tiềm ẩn sự cố về điện.

Thạch Hà là huyện có nhà thờ và hàng ngàn giáo dân sinh sống... do đó thời điểm này, cán bộ công nhân viên Điện lực Thạch Hà cũng đang tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn điện trong dân dịp cuối năm. Ông Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho biết: “Ngoài việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, chúng tôi còn cắt cử cán bộ, công nhân trực tiếp đến các điểm đang tiến hành thi công các công trình đón Noel để hướng dẫn người dân các biện pháp an toàn trong quá trình đấu nối hệ thống điện… Từ đó giúp người dân chú tâm, cẩn thận hơn trong quá trình thi công, sử dụng”.

Giám đốc Điện lực Thạch Hà khuyến cáo: “Thời tiết dịp Noel dự báo mưa rét, ẩm ướt nên người dân cần lưu ý nguồn điện cấp cho các công trình trang trí phải đảm bảo an toàn. Việc đấu nối dây dẫn phải đảm bảo kỹ thuật, các mối nối hở phải được bịt kín bằng vật liệu cách điện, các ổ cắm điện phải đặt vị trí cao và được che chắn, bảo vệ tránh nước mưa thấm vào gây chạm chập, cháy nổ. Dây dẫn điện cũng phải được treo lên cao, tuyệt đối không để dây dẫn dưới đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn điện… các đơn vị trực thuộc Công ty cũng tổ chức hàng trăm đợt ra quân xử lý, kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện; thực hiện hàng loạt công tác vệ sinh bảo dưỡng, chỉnh trang lưới điện để ngăn ngừa sự cố, đảm bảo phòng chống cháy nổ do chập điện tại những địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng năm mới cũng như ở khu vực dân cư, chợ, khu vui chơi, giải trí; chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống điện cấp cho các nhà thờ, giáo xứ…nỗ lực đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục ổn định phục vụ nhân dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Phương Thảo