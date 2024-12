Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh, năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh tập trung, chú trọng đến công tác lao động, việc làm cho người dân trên địa bàn.

Tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối thông tin thị trường lao động. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thông tin rộng rãi các Chương trình hợp tác lao động do Bộ LĐTB&XH triển khai;

Tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lao động từ các tỉnh phía Nam, phía Bắc về ăn Tết tại các địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; tổ chức 101 phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 20.455 lượt người lao động và 1.074 lượt doanh nghiệp tham gia; tư vấn cho 12.846 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 13.074 lượt lao động, số lao động được tuyển dụng trong nước và ngoài nước 3.202 người.

Năm 2024, Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho 23.500 người, tăng 1,6% so với năm 2023, đạt 102,2% kế hoạch. Trong đó, giải quyết việc làm trong nước 12.140 người, đạt 111,2% so với 2023, đạt 78,3% kế hoạch; lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 11.360 người , đạt 93,1% so với 2023, đạt 151,5% kế hoạch.

Tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách về việc làm, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thuộc đối tượng vay vốn giải quyết việc làm có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định. Phối hợp, cung cấp thông tin liên quan cho Cơ quan điều tra phục vụ xác minh, điều tra các vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.

Về việc tiếp nhận, cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 14 lượt doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (doanh nghiệp XKLĐ) đăng ký tuyển lao động trên địa bàn tỉnh và thông báo đến các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện tư vấn, tuyển chọn lao động theo quy định.

Hồng Anh