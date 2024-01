Tại Hà Tĩnh, thời gian gần đây, lực lượng công an đã triển khai mô hình 'Zao kết nối bình yên' để tăng tương tác giữa lực lượng công an cơ sở với người dân. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân được hưởng những quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của mình trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mô hình 'Zalo kết nối bình yên' nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác phát huy cơ sở dữ liệu Quốc gia của Đề án 06. Đồng thời tận dụng tối đa lợi thế của không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận kiến thức pháp luật, thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Qua đó, phục vụ công tác nắm tình hình của lực lượng công an các cấp, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thư của Công an xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) mời người dân tham gia nhóm 'Zalo kết nối bình yên'.

Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, mặc dù mô hình 'Zalo kết nối bình yên' trên địa bàn xã mới thành lập, song đã phát huy được tính hiệu quả, hưởng ứng tích cực từ phía người dân.

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng ngày 15/1, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1984, trú tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) đến Công an xã Kỳ Thượng trình báo về việc, khi đang đi trên đường liên thôn chị nhặt được 3 chiếc phong bì, bên trong chứa tiền mặt. Ngay sau đó, công an xã này đã tiếp nhận và thông báo lên các nhóm 'Zalo kết nối bình yên' của 12 thôn trong xã.

Đường dây nóng của công an gắn khắp ngõ phố, mời người dân tham gia nhóm Zalo kết nối bình yên.

Sau đó, thông qua nhóm 'Zalo kết nối bình yên' của thôn Trung Tiến, chị Võ Thị Thuyết (SN 1974, trú thôn Trung Tiến) đã đến công an khai báo và xác nhận mình là chủ nhân đánh rơi tiền. Sau khi xác minh, công an đã trao trả lại tiền cho chị Thuyết.

Từ đó, người dân nhận thấy mô hình 'Zalo kết nối bình yên' đã phát huy hiệu quả. Mô hình này cũng là cầu nối tương tác nhanh giữa lực lượng công an xã và nhân dân trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, là diễn đàn công nghệ để công an lắng nghe ý kiến nhân dân một cách kịp thời nhất.

Hướng dẫn người dân tham gia nhóm 'Zalo kết nối bình yên'.

Thông qua mô hình 'Zalo kết nối bình yên', người dân được tiếp cận các thông tin chính thống, các quy định của pháp luật, các phương thức, thủ đoạn phạm tội, cũng như các biện pháp chủ động phòng, chống tội phạm và tích cực tham gia hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã.

Tiện ích và dễ dàng tham gia khi mô hình được xây dựng và triển khai ở 12/12 thôn trong xã, tất cả công dân sử dụng mạng xã hội Zalo đều có thể tham gia để thực hiện nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi trong giữ gìn và đảm bảo ANTT.

Tại địa bàn TP Hà Tĩnh, công an xã cũng đến từng nhà, từng ngõ phố và các cơ sở sản xuất kinh doanh, khách sạn, nhà trọ, trường học, hội quán trên địa bàn để tuyên truyền, dán tờ rơi đường dây nóng về mô hình 'Zalo kết nối bình yên'. Mục đích là để người dân tiếp cận với lực lượng công an xã nhanh nhất có thể khi có sự việc liên quan đến an ninh trật tự.

Công an xã Thạch Bình đã gửi thư mời đến tận người dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn về việc tham gia nhóm 'Zalo kết nối bình yên' đến tận từng thôn, xóm.

“Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là công tác hướng dẫn thủ tục hành chính; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân, cán bộ, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa; cũng như tiếp nhận các thông tin phản ánh, tố giác tội phạm, lễ tiết tác phong làm việc của lực lượng công an xã. Với phương châm “tiếp nhận thông tin để phục vụ người dân tốt hơn”, công an xã Thạch Bình thành lập nhóm 'Zalo kết nối bình yên' để phục vụ công tác đảm bảo ANTT và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn. Công an xã mong quần chúng nhân dân và các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tham gia”, thư mời của Công an xã Thạch Bình ghi rõ.

Quét mã QR để tham gia vào các nhóm Zalo kết nối bình yên.

Đại úy Trần Thị Thơ Mây, Phó trưởng Công an xã Thạch Bình cho biết, thời gian qua, công an xã đã thành lập 6 nhóm “Zalo kết nối bình yên” tại 6 thôn trên toàn địa bàn. Thông qua các nhóm này, lực lượng công an xã sẽ truyền tải đến người dân các phương thức phòng chống tội phạm; chủ trương đường lối, đồng thời tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân.

Công an xã này đã công khai dán số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm kinh doanh, công cộng và cơ quan, đơn vị. Song song với đó, đơn vị cũng đã triển khai tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân cách tố giác tội phạm qua ứng dụng VNEID.