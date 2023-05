Ngày 10/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hồ Ngọc Tài (34 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, cùng quê Đà Nẵng) và 14 đồng phạm về tội "Cướp tài sản". Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra tới ngày 16/5.

Các bị cáo trên thuộc băng nhóm ngang nhiên chặn xe, tổ chức cướp tiền ảo trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.

Đặc biệt, tham gia băng cướp này có 2 cựu công an là Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Công an TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (nguyên cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM). Sau khi gây án, cả hai đã bị tước quân tịch.

Theo truy tố, Tài và Hoàng được anh Lê Đức Nguyên (tự "Lucas", quê Bình Định) tư vấn bán khoảng 1.000 Bitcoin (tương đương 100 tỷ đồng) để đầu tư vào các đồng tiền mới như Ifan, Aureus… trên các sàn giao dịch điện tử quốc tế nhưng bị thua lỗ hết số tiền đầu tư. Nghĩ anh Nguyên lừa đảo, Tài rủ Hoàng tìm anh Nguyên đòi lại tiền.

Các bị cáo tại tòa

Sau đó, Tài thuê thám tử tư với giá 25 triệu đồng để tìm được nơi ở của anh Nguyên tại một chung cư ở TP. Thủ Đức (trước đây thuộc quận 2, TP.HCM), đồng thời gắn định vị trên xe của anh Nguyên để theo dõi.

Để việc đòi tiền thành công, Tài rủ thêm nhiều người, trong đó có 2 cựu công an là Dũng và Tuấn tham gia, hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được.

Ngày 17/5/2020, biết gia đình anh Nguyên đi từ Lâm Đồng về TP.HCM, Tài rủ đồng bọn đi trên nhiều ô tô, bám theo xe anh Nguyên trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Khi đến khu vực thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), theo sự phân công của Tài, một ô tô vượt lên chặn đầu xe, một chiếc khác đâm vào đuôi xe của anh Nguyên.

Khi thấy anh Nguyên xuống xe, nhóm của Tài lập tức ập tới dùng súng bắn đạn bi khống chế. Một nhóm khác ép vợ con anh Nguyên lên xe của chúng rồi dọa sẽ tiêm máu HIV vào vợ, con anh Nguyên để buộc anh này đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử để Tài chuyển về ví của mình.

Băng cướp tại thời điểm bị bắt giữ

Trên đường di chuyển về TP.HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc anh Nguyên gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, anh Nguyên hét lớn khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền.

Sau khi chuyển được tiền ảo từ tài khoản anh Nguyên thành công, chúng thả gia đình anh Nguyên xuống rồi tẩu thoát.

Sau đó, gia đình anh Nguyên đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử của anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.

Sau khi cướp được tiền, Tài chia cho Dũng 412 triệu đồng.

Đối với bị cáo Tuấn, cơ quan điều tra xác định rằng trên đường đi bị cáo mới được nhóm bạn nói đi chặn xe anh Nguyên để bắt nợ. Dù vậy, Tuấn vẫn đồng ý chở nhóm này tới hiện trường và được Tài chia cho 50 triệu đồng.

Tại CQĐT, Tuấn và Dũng khai nhận hành vi, nhưng khi nhận được kết luận điều tra thì Tuấn lại kêu oan, khẳng định không biết việc Tài và đồng phạm chặn xe, cướp tài sản của anh Nguyên mà chỉ nghĩ Tài đi đòi nợ bình thường.