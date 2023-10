Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thôn, xóm và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân nên hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, đến hết năm 2022, toàn huyện có 161 đơn vị cấp xóm đạt và duy trì đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 23,75% so với năm 2020), đạt 54,95% kế hoạch; có 167 đơn vị cấp xóm cơ bản đạt và duy trì cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 42,8% so với năm 2020); 100% đơn vị cấp xóm đạt chuẩn NTM nâng cao. Với cấp xã, có 1 xã Hải An được UBND tỉnh công nhận đạt NTM kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa năm 2022; các xã, thị trấn còn lại cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Huyện Hải Hậu hôm nay

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, tổng kinh phí huy động cho chương trình đạt 1.098,1 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt 549,1 tỷ đồng, bằng 90,1% so năm 2020); Diện mạo nông thôn đổi mới và ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục phát triển và luôn trong tốp đầu của tỉnh; giữ vững thành tích điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước...

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; khắc phục kịp thời những hạn chế ở đầu nhiệm kỳ; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng NTM nhằm đạt những mục tiêu Nghị quyết đề ra. Phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% các đơn vị cấp xã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và đến cuối năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, huyện xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tập trung cao triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; các Nghị quyết chuyên đề số: 05-NQ/TU và 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên; không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Rà soát, đánh giá, kiểm điểm nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội ở nửa cuối nhiệm kỳ…

Phát huy vai trò của người dân, cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn; phát động thường xuyên, liên tục phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” để phong trào thực sự trở thành nếp sống, thói quen của người dân.

Tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt là hệ thống giao thông, các công trình phục vụ NTM; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch xã Hải Trung, xã Hải Minh... Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn xã Hải An triển khai các giải pháp nhằm duy trì, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững, nhất là các tiêu chí về môi trường, chuyển đổi số, xây dựng xóm thông minh, xã thông minh.

Thành Nam