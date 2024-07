Fish Interior được thành lập vào năm 1974 với sứ mệnh mang đến cho khách hành những sản phẩm hải sản tươi ngon và an toàn, tiện lợi. Sau gần nửa thập kỷ, doanh nghiệp tự hào nằm trong Top 3 nhà cung ứng cho các nhà hàng, hệ thống cửa hàng và siêu thị ở Tokyo - Nhật Bản. Vào 21/6/2019, với mong muốn lan tỏa trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản đến Việt Nam, doanh nghiệp đã thành lập chi nhánh Fish Interior Việt Nam. Triết lý kinh doanh của Fish Interior Việt Nam là cùng khách hàng tạo ra niềm hạnh phúc trong ẩm thực. Công ty nhập khẩu đa dạng các sản phẩm từ Nhật Bản về Việt Nam bằng những kết nối với tất cả vùng biển nuôi, đánh bắt tự nhiên có chất lượng cao của Nhật Bản, đặc biệt là chợ cá nổi tiếng Toyosu. An toàn - An Tâm - Chất lượng là tiêu chí hàng đầu của Fish Interior đối với khách hàng. Các sản phẩm thủy hải sản được nhập khẩu chính ngạch từ Nhật Bản 2 lần/tuần. Toàn bộ sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng an toàn. Bên cạnh đó, xưởng gia công của Fish Interior cũng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế FSSC22000.