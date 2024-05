Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T diễn ra chiều 23/5 tại Hà Nội. Thượng tướng Lương Tam Quang - thứ trưởng Bộ Công an, chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân, tham dự lễ ký kết.

Theo công bố, sự hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu hỗ trợ, phát triển bộ môn bóng bàn Công an nhân dân và bóng bàn Việt Nam nói chung. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu tuyển chọn, đào tạo thêm nhiều tài năng bóng bàn cho ngành công an, đóng góp cho đội tuyển bóng bàn quốc gia tham dự các đấu trường trong nước và quốc tế.

Thể thao CAND đặt tham vọng lớn với bộ môn bóng bàn

Sau khi ký kết ghi nhớ, các HLV, VĐV của CLB bóng bàn T&T được bố trí nơi ăn, ở, tập luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân (thuộc Bộ Công an). Các VĐV T&T sẽ khoác màu áo mới, đại diện của đội bóng bàn Công an nhân dân tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Đội bóng có tên gọi mới là đội bóng bàn Công an nhân dân T&T.

Nhà sáng lập Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh, việc các VĐV bóng bàn T&T được khoác áo Công an nhân dân là vinh dự. Đặc biệt, từ cơ sở này nhắm đến bước phát triển mới cho bóng bàn Việt Nam, vươn lên trình độ cao hơn ở khu vực và châu lục.

1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ là mục tiêu của CLB bóng bàn CAND T&T tại giải VĐQG 2024

Được biết, các tay vợt của CLB bóng bàn CAND T&T đã hoàn tất các thủ tục để tranh tài tại giải bóng bàn VĐQG 2024, diễn ra từ 31/5 đến 7/6. 16 tay vợt của CLB bóng bàn CAND T&T đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, đứng vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Trước khi chuyển sang màu áo mới, CLB bóng bàn T&T (thuộc sở hữu của Tập đoàn T&T) là thế lực của bóng bàn Việt Nam. Dưới sự huấn luyện của HLV Vũ Mạnh Cường (nhà vô địch SEA Games), CLB bóng bàn T&T đã giành rất nhiều huy chương vàng quốc gia ở các cấp độ lứa tuổi.

Bộ đôi giành HCV SEA Games 32 Trần Mai Ngọc- Đinh Anh Hoàng

Đặc biệt, ở SEA Games 32, tấm HCV duy nhất của bóng bàn Việt Nam là nhờ công của 2 đại diện đến từ "lò" bóng bàn này: Đinh Anh Hoàng- Trần Mai Ngọc ở nội dung đôi nam nữ.