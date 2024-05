Tại "Hành trình về Làng Sen 2024", đội pacer gồm 32 thành viên, được chia thành 7 nhóm chính thức và 1 nhóm dự bị, mỗi nhóm có 4 người.

Pacer được ví là đại sứ của mỗi giải chạy. Nhiệm vụ của các pacer là dẫn tốc cho một đội chạy gồm những VĐV có nhiệm vụ chạy đúng và ổn định với pace hay tốc độ đặt ra ban đầu. Với sự có mặt của các pacer, các VĐV tập trung hơn vào cuộc chạy và vẫn biết được tốc độ của mình hiện tại để phân bổ sức trên cả quãng đường.

"Hành trình về Làng Sen 2024" có 32 pacer

Tố Mai - một thành viên của đội pacer tại "Hành trình về Làng Sen 2024" cho biết: "Chúng tôi tập luyện được hơn 1 tháng nay. Ngoài đội pacer, giải còn còn các đội chạy ở Nghệ An, Hà Tĩnh cùng chạy test các cung đường tại Hành trình về Làng Sen 2024. Tất cả các pacer đều đã sẵn sàng cho giải đấu".

Tại "Hành trình về Làng Sen 2024", chỉ có 2 cự ly dài 21km và 42km là có các đội pacer. Cụ thể, các nhóm pacer ở nội dung marathon gồm sub 5 (chạy dưới 5 tiếng), sub 4.30, sub 4 và sub 3.45. Như vậy, tổ pacer sub 3.45 là chạy nhanh nhất tại giải, đòi hỏi phải có những pacer có thâm niên, có thể lực và kỹ thuật chạy tốt để "kéo" cả đội cùng về đích với mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, nội dung bán marathon có 3 nhóm pacer gồm sub 2.30, sub 2 và sub 1h45. Nhóm VĐV đặt mục tiêu sub 1.45 sẽ là những người về đích đầu tiên. Riêng các VĐV hệ tuyển không cần pacer vì tất cả đều đã "out trình".

Là những thành viên dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ pacer đã được đội ngũ BTC lựa chọn kĩ càng nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm dành cho VĐV

"Chúng tôi có nhiều cách như hô hào, tạo động lực giúp các VĐV chạy theo đúng năng lực của mình, giúp họ điều chỉnh tốc độ không quá nhanh, không quá chậm, qua đó có thể hoàn thành cuộc đua theo thành tích đề ra.

Tất nhiên trong cuộc đua cũng có những VĐV không thích chạy theo mà lại dừng lại để... "sống ảo" hay làm việc cá nhân. Các pacer không chịu trách nhiệm về thành tích của họ", pacer Tố Mai cho biết.

"Cung đường tại Hành trình về Làng Sen 2024 không khó về địa hình nhưng lại thử thách lớn về thời tiết nóng. Các VĐV cần có sự chuẩn bị kỹ về thể lực, chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ khoa học. Với đội pacer, chúng tôi quá quen với các điều kiện thi đấu khắc nghiệt và thực tế có thể chạy tốt hơn các thông số dẫn đội chạy", Tố Mai đưa ra lời khuyên với các VĐV.

Đội pacer đã sẵn sàng đồng hành, chinh chiến cùng các VĐV tại giải

Với điều kiện thời tiết nắng nóng tại Nghệ An trong tháng 6, BTC "Hành trình về Làng Sen 2024" quyết định đẩy giờ thi đấu tại 4 cự ly là marathon (42,195 km), bán marathon (21km), 10km và 5km lên sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Theo đó, cự ly marathon xuất phát từ lúc 3h ngày 9/6, sớm hơn 15 phút so với dự kiến trước đó (3h15). BTC quy định thời gian tối đa cho cự ly marathon là 6 tiếng 30 phút. Với cự ly 21km, thay vì 3h45 như ban đầu, các VĐV xuất phát vào lúc 3h30. Thời gian quy định cho cự ly này là 4 tiếng.

Chặng 10km xuất phát từ đường Bình Minh (5h00). Cự ly 5km diễn ra tại đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, lúc 5h15. Hai nội dung này dự kiến có số lượng nhiều VĐV đăng ký tham dự nhất tại "Hành trình về Làng Sen 2024".