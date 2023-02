Hai nhóm Youtuber ẩu đả ở TP.HCM, ô tô bị đập phá

Hiện Công an quận Bình Tân đã mời một số người liên quan để làm việc, lập hồ sơ xử lý. Trong số này có Youtuber Võ Minh Điền.

Hai nhóm Youtuber hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi ẩu đả. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, giữa Youtuber Võ Minh Điền và một Youtuber khác có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội. Sau thời gian thách thức nhau trên mạng, những người này huy động thêm anh em và hai nhóm hẹn nhau 21h ngày 17/9 gặp nhau gần nơi ở của Võ Minh Điền tại hẻm 257 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân để giải quyết.

Khi gặp nhau hai bên không tìm được nói chung nên cự cãi lớn tiếng và ẩu đả sau đó.

Hai người đi trên ô tô bị thương tích. Ảnh: Cắt từ clip

Ô tô bị đập phá hư hỏng. Ảnh: Cắt từ clip

Trong đó có một nhóm 4 người đi ô tô vừa đến hẻm, cũng bị tấn công, khiến 2 người bị thương. Những người tại hiện trường còn dùng gậy mang theo đập phá ô tô.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hoà B khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và người có liên quan. Công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đã mời một số người làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.