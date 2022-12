Tạt đầu ô tô, hai nữ sinh đi xe máy ngã sõng soài giữa phố Hà Nội

Vụ va chạm giữa xe máy tay ga chở 2 nữ sinh và chiếc Mazda CX-5 đã xảy ra vào khoảng 15 giờ 04 phút ngày 6/12 trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội.

Xem video:

Thời điểm va chạm, chiếc xe máy chở hai nữ sinh từ làn đường ngoài cùng đã tạt đầu ô tô gắn camera hành trình để rẽ trái với tốc độ khá nhanh, đúng lúc chiếc Mazda CX-5 ở làn trong cùng đi thẳng tới. Đầu xe Mazda đã đâm vào hông xe máy khiến cả hai ngã sõng soài xuống mặt đường.

Ngay sau đó, nhiều người dân và cả tài xế xe Mazda đã xuống giúp dựng xe máy cũng như hỏi thăm sức khoẻ hai nữ sinh.

Qua đoạn video từ camera hành trình ghi lại, có thể thấy đây là tình huống khá phổ biến tại Việt Nam, nhất là ở các điểm quay đầu rẽ trái hoặc phải.

Người đi xe máy nếu tạt đầu ô tô đang đi ở làn bên cạnh, rất dễ bị rơi vào điểm mù của ô tô làn khác. Do đó, để an toàn, người đi xe máy khi muốn chuyển hướng để rẽ cần quan sát kỹ, chỉ chuyển hướng khi thấy an toàn và không nên tạt đầu phương tiện có kích thước lớn như ô tô.

Nguồn video: Nguyễn Kim Cương

