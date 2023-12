Sau 3 ngày diễn tập, chiều 28/12, chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với UBND quận Ngô Quyền và Công ty CP Bkav Cyber Security đã hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đề ra.

Hải Phòng hoàn thành diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2023. Ảnh: Cổng tin tức thành phố Hải Phòng

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên trong Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng được chia thành 3 đội tấn công và 2 đội phòng thủ.

Các đội diễn tập tấn công và phòng thủ trên hai hệ thống đang vận hành của thành phố, gồm Cổng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng (haiphonginfo.vn) và Cổng tin tức thành phố Hải Phòng (thanhphohaiphong.gov.vn).

Bên cạnh việc diễn tập an toàn thông tin mạng trên hệ thống của thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông vận hành, các đội cũng được tập huấn cách sử dụng công cụ rà quét trang web, hệ thống cơ bản, cũng như cách ứng cứu xử lý sự cố theo chuẩn quốc tế bởi các chuyên gia an ninh mạng đến từ Công ty CP Bkav Cyber Security.

Ban tổ chức chương trình đã làm việc nghiêm túc, đảm bảo chương trình thực hiện theo đúng Chỉ thị 60 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, đội tấn công đã thực hiện theo đúng nội quy, quy chế của chương trình, không gây ảnh hưởng đến các dịch vụ hệ thống, gửi báo cáo đầy đủ trước 16h00 hàng ngày.

Trong khi đó, đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố cũng tuân thủ nội quy diễn tập và hướng dẫn của Ban tổ chức, gửi báo cáo hàng ngày đầy đủ trước 17h00, phối hợp xây dựng các chiến lược phòng thủ rõ ràng, chủ động rà soát và phát hiện kịp thời nguy cơ bị tấn công.

Ban tổ chức chúc mừng các đội hoàn thành tốt diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hải Phòng năm 2023. Ảnh: Cổng tin tức thành phố Hải Phòng

Kết quả, các cán bộ tham gia diễn tập đã đánh giá được khả năng phối hợp cũng như xác định các điểm yếu đang tồn tại liên quan đến con người, quy trình, công nghệ, từ đó nâng cao năng lực thực chiến, tính sẵn sàng chiến đấu khi có sự cố xảy ra trong thực tế.

Đồng thời, các thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có cơ hội học hỏi, áp dụng các kiến thức, kỹ thuật vào thực tiễn, từ đó dần hoàn thiện, nâng cao trình độ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu trước những nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng.

Theo Bộ TT&TT, diễn tập thực chiến được thực hiện trên hệ thống thật, không có kịch bản trước nhưng được quy định về mục tiêu, đối tượng tham gia, công cụ sử dụng, mức độ khai thác và thời gian diễn ra nhằm giảm thiểu rủi ro. Qua đó, kinh nghiệm xử lý sự cố của đội ứng cứu sự cố đối với các hệ thống đang vận hành càng được nâng cao.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng cũng tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin trong chuyển đổi số, kinh tế số cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn này, Tiến sĩ Vũ Xuân Nam và Tiến sĩ Bùi Ngọc Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông trình bày và chia sẻ một số nội dung về An toàn thông tin; nguyên tắc cơ bản của công nghệ Internet; các mối đe dọa và tấn công Internet phổ biến; bảo mật duyệt Web và liên lạc Email; giao dịch trực tuyến an toàn và thương mại điện tử; bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư; an ninh mạng không dây; bảo mật thiết bị di động; an ninh mạng xã hội; ứng phó và phục hồi sau sự cố; các xu hướng mới nổi trong bảo mật Internet; các khía cạnh đạo đức và pháp lý của bảo mật thông tin...