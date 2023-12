Chiều 28/12, khóa tập huấn đào tạo kiến thức, kỹ năng các tình huống tấn công và xử lý lỗ hổng bảo mật, thực hành diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng, do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã diễn ra thành công và bế mạc tại TP Hạ Long.

Bế mạc diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Baoquangninh.vn

Sự kiện được khai mạc ngày 25/12, có 125 học viên tham gia, trong đó nòng cốt là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; các chuyên gia của Bộ TT&TT, các tập đoàn, đơn vị công nghệ thông tin, viễn thông…

Đơn vị tổ chức tổng kết, trao giấy khen cho đội xuất sắc và bế mạc diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh.

Sau 4 ngày diễn ra các hoạt động diễn tập thực chiến, các học viên, nòng cốt là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, cán bộ viên chức đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng dò quét, tấn công, xử lý, ứng phó giải quyết các tình huống tấn công và lỗ hổng bảo mật.

Ngoài ra, các học viên cũng được tập huấn về nội dung các quy định của pháp luật nhà nước về an ninh mạng, Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Trải qua kỳ diễn tập thực chiến, các học viên đã nâng cao chất lượng quy trình ứng cứu sự cố, kịp thời phát hiện những điểm yếu, lỗ hổng có thể tồn tại trong các hệ thống trọng yếu của tỉnh, đề ra các giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Ban Tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh trao Giấy khen cho đội xuất sắc. Ảnh: Baoquangninh.vn

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ninh cũng phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin năm 2023, nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo, văn quy phạm pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao nhận thức, kiến thức về đảm bảo an toàn, an ninh mạng và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin; nhận diện được các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đối với an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.