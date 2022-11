Ngày 26/11, tại công ty âm nhạc Sony ở London - Anh, đã xảy ra cuộc đụng độ giữa rapper nổi tiếng Headie One và một rapper khác (chưa được tiết lộ) khi cả hai đến trụ sở để tham dự một cuộc họp. Họ gặp nhau tại căng tin của tòa nhà và lập tức lao vào đánh nhau trong khi mọi nhân viên đang dùng bữa trưa.

Một nhân viên kể lại: "Hai người đánh nhau trong lúc mọi người đang dùng bữa khiến ai nấy đều bị sốc. Những chiếc dĩa bị ném khắp nơi, có máu trên sàn nhà và thức ăn vương vãi khắp nơi. Mọi thứ thật kinh khủng". Sự việc đã khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy, một số khác chạy trốn dưới gầm bàn. Ngay sau đó, cả hai nghệ sĩ đã bị khống chế bởi các nhân viên an ninh và cảnh sát cũng được gọi đến để điều tra vụ việc.

Rapper Headie One.

Giám đốc điều hành của Sony Music - Jason Iley - cũng ở trong tòa nhà vào thời điểm đó. Ông nói với The Mail: "Sony Music rất coi trọng sự an toàn của nhân viên. Đây hiện là vấn đề của cảnh sát nên chúng tôi không thể bình luận gì thêm".

Irving Adjei 28 tuổi, được biết đến với nghệ danh Headie One, là một rapper và nhạc sĩ người Anh đến từ Tottenham, Bắc London. Năm 2018, anh phát hành album The One - bao gồm đĩa đơn "Know Better" đã trở thành một bản hit đình đám, ngoài ra anh cũng có một chuỗi các bản hit lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Anh Quốc như 18hunna, Only You Freestyle, Ain't It Different.

Ca khúc "Only you freestyle" của Headie One:



Trí Hiệp