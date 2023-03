Sáng 9/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ, tìm kiếm các thuyền viên mất tích sau vụ việc hai sà lan bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, trao đổi thông tin với 3 thuyền viên được

cứu vớt. Ảnh: T.T

Khoảng 15h chiều 8/3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ thuyền trưởng phương tiện sà lan số hiệu LA-05923 của Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (tỉnh Long An), yêu cầu cứu nạn khẩn cấp do tàu gặp sóng to, gió lớn bị chìm trôi dạt trên biển. Trên sà lan có 4 thuyền viên.

Vị trí chiếc sà lan bị nạn được xác định nằm cách bờ (mũi La Gàn) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc - Tây Bắc. Thời tiết khu vực có gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5,5m.

Ngay khi nhận tin ứng cứu, cơ quan chức năng đã điều tàu và lực lượng chạy ra cứu hộ nhưng chưa tìm thấy các thuyền viên.

Cũng trong chiều qua, một sà lan của Công ty Đức Phú Thịnh số hiệu LA-05922 khi đang hành trình cách vùng biển Phú Quý khoảng 21 hải lý, bị sóng lớn đánh chìm nên các thuyền viên đã ôm phao nhảy xuống biển.

May mắn, 3 thuyền viên trên chiếc sà lan này được một tàu khách cùng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển cứu vớt, hiện sức khỏe đã ổn định. Những người này gồm: Nguyễn Văn Nhẹ (45 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh); Trần Tùng Cương (39 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Say (47 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long).

Hiện nay, vẫn chưa có thông tin tung tích các thuyền viên gặp nạn trên sà lan LA-05923, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tích cực triển khai.