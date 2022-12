Bắt hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 371 tỷ đồng

Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (SN 1966), Trần Thị Thanh Nguyên (SN 1971, cùng trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, năm 2004, vợ chồng này thành lập Công ty Hoàng Nguyên để kinh doanh mặt hàng tạp hóa.

Hoàng và Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Từ năm 2004 đến năm 2018 Hoàng và Nguyên mua 32 mảnh đất với hình thức gối đầu. Trong đó, 27 mảnh đất được thế chấp ngân hàng để vay hơn 244 tỷ đồng.

Cùng với đó, vợ chồng này còn vay tiền của 21 người với số tiền hơn 126,8 đồng. Ban đầu, Hoàng và Nguyên trả tiền gốc, lãi cho những người vay đúng thời hạn.

Đến cuối tháng 6, vợ chồng Hoàng mất khả năng chi trả nợ. Để có tiền trả cho chủ nợ, Nguyên và Hoàng đã đưa thông tin gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân và kinh doanh sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ.

Tổng số tiền 2 vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là 371 tỷ đồng.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.