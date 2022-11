Hai vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra liên tiếp ở Thái Nguyên

Sáng nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Phạm Đức Anh (SN 1989, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) – nghi phạm trong vụ cướp số tiền 700 triệu đồng rồi tẩu thoát bằng xe máy vào chiều ngày 14/11.

Nghi phạm cướp 700 triệu đồng tại ngân hàng vừa xảy ra tại TP Sông Công. Ảnh: CQCA cung cấp

Khi gây án, nghi phạm Phạm Đức Anh mặc áo khoác có mũ màu đen, trên ngực có logo in hình con gà, đeo khẩu trang, đi găng tay đen đi vào một chi nhánh ngân hàng ở phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Người này bất ngờ rút vật giống súng rồi uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Sau khi lấy đi khoảng 700 triệu đồng, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ngay lập tức chỉ đạo, phối hợp với Công an TP Sông Công và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh và truy bắt nghi phạm.

Phạm Đức Anh bị bắt giữ vào khoảng 3h45 hôm nay tại TP Phổ Yên, nơi người này sinh sống.

Trích xuất camera giám sát của ngân hàng cho thấy, khi đối tượng cầm bịch tiền chạy ra xe máy tẩu thoát, lực lượng bảo vệ ngân hàng đã chạy đuổi theo để khống chế, nhưng đối tượng đã rồ ga bỏ chạy.

Đối tượng Trần Tuấn Anh trong vụ cướp 2 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Thái Nguyên vào thời điểm tháng 3/2022. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, cuối tháng 3/2022, đối tượng Trần Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy tới phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thái Nguyên thuộc phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đi vào bên trong và đổ xăng ra sàn nhà, rồi đe dọa phóng hỏa.

Lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng, bàn giao cho lực lượng chức năng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Tuấn Anh khai nhận, do gia đình đang nợ số tiền khoảng 2 tỷ đồng nên đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Trao đổi với VietNamNet, một cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan công an đã yêu cầu các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tăng cường công tác giám sát, bảo vệ, lắp đặt các thiết bị giám sát bằng công nghệ hiện đại để ngăn chặn, ghi hình các đối tượng, đề phòng trường hợp xảy ra các vụ cướp ngân hàng… để có chứng cứ truy vết.