{"article":{"id":"2226097","title":"Hải Yến Nha Trang được xuất khẩu tổ yến sào chính ngạch vào Trung Quốc","description":"Doanh nghiệp TNHH MTV Thương mại Hải Yến Nha Trang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tổ Yến Sào chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.","contentObject":"<p>Sau nhiều hoạt động kiểm tra nghiêm ngặt, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa cấp mã code xuất khẩu vào ngày 20/10/2023 và có công hàm chính thức cấp phép cho công ty TNHH MTV Thương mại Hải Yến Nha Trang (The Hải Yến) được xuất khẩu tổ Yến sào chính ngạch vào Trung Quốc. </p>

<p>Hải Yến Nha Trang là đơn vị tư nhân, hoạt động với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tiên được cấp phép <a href=\"https://vietnamnet.vn/xuat-khau-tag12554619590015808964.html\" target=\"_blank\">xuất khẩu</a> mặt hàng tổ yến sào sang thị trường Trung Quốc. Sản phẩm mũi nhọn mà The Hải Yến định hướng phát triển ở thị trường tỷ dân là tổ yến sào chất lượng cao. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-910.jpg?width=768&s=gtWBdd1ITQi2bv5VgOklGA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-910.jpg?width=1024&s=oJIURsXmMhyocX0kEMVikA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-910.jpg?width=0&s=0eAR1Fai5jxsEJS7ZhhqXw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-910.jpg?width=768&s=gtWBdd1ITQi2bv5VgOklGA\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-910.jpg?width=260&s=guYPK408uVSOwvQonycbAw\"></picture>

<figcaption> Nhà máy chế biến sản xuất Yến sào The Hải Yến đặt tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: The Hải Yến</figcaption>

</figure>

<p>Bước chân vào lĩnh vực Yến sào từ năm 2013, công ty Hải Yến Nha Trang đã xác định việc xuất khẩu Yến sào Việt sang thị trường Trung Quốc là mục tiêu mang tính chiến lược. The Hải Yến là đơn vị tiên phong nghiên cứu thị hiếu tiêu dùng sản phẩm yến sào của thị trường Trung Quốc. </p>

<p>Trước đó, Công ty Hải Yến Nha Trang đã tham gia nhiều <a href=\"https://vietnamnet.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tag5125803497386180046.html\" target=\"_blank\">hội thảo khoa học</a> - nghiên cứu, hội chợ thương mại về Yến sào với quy mô lớn diễn ra tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, The Hải Yến tiến hành hợp tác trong công tác đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ chế biến sản xuất tổ yến sào với những đơn vị đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc đến từ Malaysia. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-911.jpg?width=768&s=mBuAdtaw_-9biuBJN-7Qkg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-911.jpg?width=1024&s=zXNIKsl75ckOMQQM4pnafA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-911.jpg?width=0&s=hhixCdzUUpr2xJk9yxAN-g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-911.jpg?width=768&s=mBuAdtaw_-9biuBJN-7Qkg\" alt=\"image002.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-911.jpg?width=260&s=93AoKPdG_NqowjvGpWRZ6A\"></picture>

<figcaption> CEO Trần Thanh Hải giới thiệu các sản phẩm mũi nhọn của The Hải Yến tại một sự kiện</figcaption>

</figure>

<p>Theo đại diện doanh nghiệp, để tạo ra những sản phẩm tổ yến sào chất lượng cao, công ty Hải Yến Nha Trang chú trọng trong việc chọn lọc và xây dựng nguồn nguyên liệu thô có chất lượng tốt. Áp dụng quy trình chế biến sản xuất tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ được hàm lượng dưỡng chất tốt nhất của tổ yến sào. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-912.jpg?width=768&s=k55s4Htfy2PfG3bJqVA9oQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-912.jpg?width=1024&s=p6_XrWVS0k4X3PVmAmiWcg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-912.jpg?width=0&s=4df6c4sy6abNnNLTG3FgNA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-912.jpg?width=768&s=k55s4Htfy2PfG3bJqVA9oQ\" alt=\"image003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-912.jpg?width=260&s=3zqv-j9uPvygPrhudeGk8w\"></picture>

<figcaption> The Hải Yến có năng suất sản xuất hơn 1,3 tấn tổ Yến sào thành phẩm/ tháng. Ảnh: The Hải Yến</figcaption>

</figure>

<p>CEO Công ty Hải Yến Nha Trang - bà Trần Thanh Hải chia sẻ: “Trong suốt 10 năm qua, The Hải Yến đã dày công nghiên cứu và thay đổi liên tục để có thể tạo ra quy trình phù hợp nhất, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao nhất. Hành trình chinh phục khách hàng ở thị trường Trung Quốc còn nhiều thử thách cho tất cả các doanh nghiệp được cấp phép. Tổ yến sào Việt có mặt tại thị trường tỷ dân là một cơ hội lớn để ngành Yến sào phát triển hơn trong tương lai”. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image004-913.jpg?width=768&s=WYoj3G8zUronvFkH5NYUHQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image004-913.jpg?width=1024&s=eF3oUY8KhlXUKLgkAJWPCg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image004-913.jpg?width=0&s=1aOHzZ5YEQ-VTURKQK2UIA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image004-913.jpg?width=768&s=WYoj3G8zUronvFkH5NYUHQ\" alt=\"image004.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image004-913.jpg?width=260&s=XrhSEvr7yRS4k3hgntDYRA\"></picture>

<figcaption> The Hải Yến áp dụng kỹ thuật làm sạch tổ Yến sào cao cấp để giữ tối đa hàm lượng dưỡng chất quý giá. Ảnh: The Hải Yến</figcaption>

</figure>

<p>Công ty Hải Yến Nha Trang có quy mô 200 nhân viên với năng suất sản xuất hơn 1,3 tấn tổ yến sào/ tháng. Nhà máy chế biến sản xuất của công ty Hải Yến Nha Trang được đặt tại Khánh Hòa. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image005-914.jpg?width=768&s=1u8J7knDG0GBZYxLERBYYw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image005-914.jpg?width=1024&s=KPbhxhHh-24C-V71JwIDhQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image005-914.jpg?width=0&s=3FgoF7y-DDi2g1dqkgK6Ng\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image005-914.jpg?width=768&s=1u8J7knDG0GBZYxLERBYYw\" alt=\"image005.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image005-914.jpg?width=260&s=xEHZhJ4W8NzC04-VZL5unQ\"></picture>

<figcaption> The Hải Yến được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa trao quyền sử dụng nhãn hiệu “Yến sào Nha Trang”. Ảnh: The Hải Yến</figcaption>

</figure>

<p>Trong suốt một thập kỷ hình thành và phát triển, The Hải Yến luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Các sản phẩm tổ yến sào và các sản phẩm chế biến sâu từ yến sào của The Hải Yến đều đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khó tính. Bên cạnh công tác xuất khẩu, The Hải Yến vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước với những sản phẩm yến sào đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. </p>

Hết năm 2023, BSR phấn đấu đạt 41,5 triệu giờ công an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-2226060.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-874.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226052","title":"Thêm nhiều hình thức livestream theo chuỗi trên Shopee dịp sale 12.12","description":"Tại sự kiện 12.12, Shopee hỗ trợ hấp dẫn tại các phiên livestream như: mời dàn KOL, KOC đình đám, đa dạng hình thức mua sắm - giải trí… hứa hẹn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh livestream theo chuỗi, tăng doanh thu cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-12-12-2226052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-1212-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225933","title":"5 loại nông sản Việt được khách Trung Quốc yêu thích, xuất khẩu thu về tỷ USD","description":"Trung Quốc là thị trường truyền thống của nông sản Việt. Có 5 mặt hàng nông sản Việt xuất sang thị trường này đạt trị giá tỷ USD, riêng xuất khẩu rau quả năm nay lập kỷ lịch sử mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-2225933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-614.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:11:07","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225987","title":"Acecook Việt Nam, 10 năm bền bỉ chinh phục khách hàng","description":"Liên tục tổ chức các chương trình tham quan nhà máy, Acecook Việt Nam giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất mì ăn liền và thêm yêu mến doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-2225987.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225890","title":"BVBank tăng trải nghiệm khách hàng thông qua Zalo","description":"Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 BVBank triển khai Zalo Notification Service (ZNS) trong hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo kết nối vững chắc với khách hàng và xác lập vị thế BVBank trong thị trường ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-2225890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-243.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225895","title":"Camera MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại Mỹ Tho","description":"Sau 1 tuần khai trương chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10/12 MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-2225895.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225874","title":"12.12 ‘Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật’ hoành tráng nhất năm của ShopeeFood","description":"Góp thêm không khí náo nhiệt cho mùa lễ hội cuối năm 2023, ShopeeFood mang đến lễ hội ẩm thực online được hàng triệu tín đồ ăn uống trông đợi với tên gọi “Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật 12.12” với loạt ưu đãi độc quyền.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-12-sieu-dai-tiec-sinh-nhat-hoanh-trang-nhat-nam-cua-shopeefood-2225874.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/1212-sieu-dai-tiec-sinh-nhat-hoanh-trang-nhat-nam-cua-shopeefood-194.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225744","title":"Giá vé máy bay Tết ‘trên trời’, hàng không gấp rút thuê máy bay","description":"Giá vé máy bay Tết tiếp tục căng như dây đàn, có chặng hết nhẵn một số ngày cao điểm. Trước tình thế đó, các hãng hàng không gấp rút bổ sung thêm máy bay và tăng tải cung ứng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-ve-may-bay-tet-tren-troi-hang-khong-gap-rut-thue-may-bay-2225744.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-ve-may-bay-tet-tren-troi-hang-khong-gap-rut-thue-may-bay-1374.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225774","title":"Giá xăng dầu hôm nay 12/12/2023 kéo dài đà tăng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 12/12 trên thị trường quốc tế kéo dài đà tăng từ 2 phiên trước. Giá dầu tiếp tục đi lên trước thông tin Mỹ sẽ bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-12-12-2023-keo-dai-da-tang-2225774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-xang-dau-hom-nay-12122023-keo-dai-da-tang-1364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225724","title":"GHTK đạt giải Vàng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc Make in Vietnam 2023","description":"Giải Vàng hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số tại giải thưởng Make in Vietnam 2023 đã thuộc về Nền tảng hậu cần Giao Hàng Tiết Kiệm - GHTK App, dựa trên các tiêu chí thiết kế sáng tạo và tính tác động ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ghtk-dat-giai-vang-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-make-in-vietnam-2023-2225724.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ghtk-dat-giai-vang-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-make-in-vietnam-2023-1127.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225716","title":"Sử dụng VietQR VietinBank, 1215 khách hàng nhận thưởng hấp dẫn","description":"Sau 1 tháng VietinBank triển khai chương trình khuyến mãi “Tài khoản Seller - Tài lộc như mơ”, đã có 1215 khách hàng cá nhân/chủ cửa hàng kinh doanh (seller) trúng giải. Tổng giá trị giải thưởng là 715.000.000 VND.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-dung-vietqr-vietinbank-1215-khach-hang-nhan-thuong-hap-dan-2225716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/su-dung-vietqr-vietinbank-1215-khach-hang-nhan-thuong-hap-dan-1082.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225706","title":"Nam A Bank đồng hành cùng Festival tôm Cà Mau","description":"Đây là sự kiện mang tầm khu vực với sự đồng hành của Nam A Bank, góp phần hỗ trợ khách hàng tập trung phát triển hệ sinh thái thủy hải sản.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-a-bank-dong-hanh-cung-festival-tom-ca-mau-2225706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nam-a-bank-dong-hanh-cung-festival-tom-ca-mau-1034.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225661","title":"JobOKO - giải Đồng tại Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023","description":"Vượt qua nhiều vòng đánh giá khắt khe, nền tảng công nghệ tuyển dụng JobOKO vừa được vinh danh giải Đồng tại hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/joboko-giai-dong-tai-giai-thuong-san-pham-cong-nghe-so-make-in-viet-nam-2023-2225661.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/joboko-giai-dong-tai-giai-thuong-san-pham-cong-nghe-so-make-in-viet-nam-2023-953.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225637","title":"\"Giờ không như thời bao cấp đem ra chợ bán cái mình có\"","description":"Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, các chủ thể OCOP phải mang ra chợ bán những gì người dân cần. Thị trường và xu hướng tiêu dùng đều đã thay đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gio-khong-nhu-thoi-bao-cap-dem-ra-cho-ban-cai-minh-co-2225637.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thu-truong-phung-duc-tien-gio-khong-nhu-thoi-bao-cap-dem-ra-cho-ban-cai-minh-co-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225650","title":"GELEX lần thứ 4 vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2023","description":"Công ty cổ phần tập đoàn GELEX vừa được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gelex-lan-thu-4-vao-top-50-doanh-nghiep-loi-nhuan-xuat-sac-viet-nam-2023-2225650.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gelex-lan-thu-4-vao-top-50-doanh-nghiep-loi-nhuan-xuat-sac-viet-nam-2023-906.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225647","title":"Toshiba Việt Nam công bố định hướng phát triển thương hiệu mới","description":"Thông điệp “Tinh hoa công nghệ. Vượt trội tương lai” là lời cam kết mạnh mẽ của Toshiba Việt Nam trong định hướng phát triển kinh doanh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toshiba-viet-nam-cong-bo-dinh-huong-phat-trien-thuong-hieu-moi-2225647.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/toshiba-viet-nam-cong-bo-dinh-huong-phat-trien-thuong-hieu-moi-880.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225324","title":"Festival tôm Cà Mau thương hiệu Việt","description":"Tối 10/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long - 2023, với chủ đề: “Festival tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt”.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/festival-tom-ca-mau-tu-hao-thuong-hieu-viet-2225324.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/festival-tom-ca-mau-tu-hao-thuong-hieu-viet-394.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225505","title":"Vietjet được vinh danh Top 5 ‘Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam’","description":"Trong ngành logistics, Vietjet được vinh danh Top 5 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, đồng thời lọt Top nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietjet-duoc-vinh-danh-top-5-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2225505.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vietjet-duoc-vinh-danh-top-5-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-403.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225227","title":"Gạo Việt quay đầu giảm giá vẫn đắt nhất thế giới, gạo Thái Lan tăng mạnh","description":"Đang neo ở mức đỉnh, giá gạo Việt xuất khẩu quay đầu giảm sau tin đạt giải Gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan vào đà tăng mạnh, sắp bắt kịp gạo Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gao-viet-quay-dau-giam-gia-van-dat-nhat-the-gioi-gao-thai-lan-tang-manh-2225227.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gao-viet-quay-dau-giam-gia-van-dat-nhat-the-gioi-gao-thai-lan-tang-manh-237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:32:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225332","title":"Giá xăng dầu hôm nay 11/12/2023 vững đà đi lên","description":"Giá xăng dầu hôm nay 11/12 trên thị trường quốc tế đi lên theo đà tăng của phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong tuần qua, giá xăng dầu ghi nhận tuần giảm thứ 7 liên tiếp, xác lập chuỗi giảm hàng tuần dài nhất trong 5 năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-11-12-2023-co-kha-nang-di-len-2225332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-xang-dau-hom-nay-11122023-co-kha-nang-di-len-991.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225236","title":"Giá chanh tươi Quảng Đông hạ nhanh, bưởi da xanh giảm mạnh","description":"\"Cơn sốt” trà chanh giã tay hạ nhiệt khiến giá chanh tươi Quảng Đông giảm nhanh. Còn giá bưởi da xanh cũng giảm mạnh nhưng tiêu thụ chậm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-chanh-tuoi-quang-dong-ha-nhanh-buoi-da-xanh-giam-manh-2225236.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-chanh-tuoi-quang-dong-ha-nhanh-buoi-da-xanh-giam-manh-589.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225131","title":"Thứ nông dân thường vứt đầy đồng không ngờ là 'mỏ vàng'","description":"Rơm khô trước kia thường bị nông dân đốt bỏ ngoài đồng. Hiện nhiều người đã chú trọng đến giá trị của rơm rạ và thương mại hóa sản phẩm. Thứ phụ phẩm nông nghiệp này đang trở thành 'mỏ vàng' với nhiều giá trị, tăng nguồn thu nhập cho nông dân.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-nong-dan-thuong-vut-day-dong-khong-ngo-la-mo-vang-2225131.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thu-nong-dan-thuong-vut-day-dong-khong-ngo-la-mo-vang-226.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:35:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223470","title":"Chợ huyện gần 40 tỷ đồng, chỉ 3 tiểu thương bám trụ","description":"Mặc dù được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang thuận tiện nhưng chợ huyện Pơng Drang (Krông Búk, Đắk Lắk) chỉ có 3 tiểu thương bám trụ. Trong khi chợ cũ gần đó lẽ ra phải đóng cửa nhưng thất bại.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cho-huyen-gan-40-ty-dong-chi-3-tieu-thuong-bam-tru-2223470.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cho-huyen-gan-40-ty-dong-chi-3-tieu-thuong-bam-tru-460.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224902","title":"Loại lá dân dã của Việt Nam, sang Mỹ giá 2 triệu đồng/kg","description":"Lá nguyệt quế là loại lá dân dã ở Việt Nam, được sử dụng như một loại gia vị. Loại lá cây này còn mang về nguồn thu ngoại tệ lớn. Ở Mỹ, lá nguyệt quế được bán với giá 1,5-2 triệu đồng/kg.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loai-la-dan-da-cua-viet-nam-sang-my-gia-2-trieu-dong-kg-2224902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/loai-la-dan-da-cua-viet-nam-sang-my-gia-2-trieu-dongkg-361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224702","title":"Tưng bừng mua sắm cuối năm cùng Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích","description":"Từ ngày 7/12/2023, Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích chính thức đưa vào hoạt động khu vực tầng 1 với các thương hiệu nổi tiếng như Phúc Long, Owndays, Levi’s, Skechers.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tung-bung-mua-sam-cuoi-nam-cung-thiso-mall-truong-chinh-phan-huy-ich-2224702.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tung-bung-mua-sam-cuoi-nam-cung-thiso-mall-truong-chinh-phan-huy-ich-867.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

