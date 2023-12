{"article":{"id":"2221476","title":"Hamas thả thêm 8 con tin, Israel triệu hồi đại sứ ở Tây Ban Nha","description":"Lực lượng Hamas đã trả tự do cho 8 con tin trong ngày thứ 7 thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Israel triệu hồi đại sứ tại Madrid để phản đối bình luận của Thủ tướng Tây Ban Nha.","contentObject":"<p>Theo Reuters, trong ngày 30/11, Bộ Ngoại giao Qatar đã thông báo về việc <a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\" target=\"_blank\">Hamas</a> trả tự do cho 8 con tin, đổi lại Israel phóng thích 30 tù nhân Palestine. Qatar hiện là bên trung gian thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.</p>

<p>\"8 công dân đã được trả tự do trong ngày hôm nay, gồm 6 phụ nữ và 2 thiếu niên. Những người này đã được bàn giao cho Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế\", ông Majed al-Ansari, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cho biết.</p>

<p>Nguồn tin của Reuters tiết lộ, 8 con tin được bàn giao vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực. Hamas nói rằng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ con tin để đáp ứng các điều khoản với Israel. Theo thỏa thuận, Hamas phải thả 10 con tin mỗi ngày.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/rt9547-8366-9005-1701385180-230.jpg?width=768&s=57pyY6M0Vpjdpx1MXRtDrQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/rt9547-8366-9005-1701385180-230.jpg?width=1024&s=mlRYxouY0iOW-o87WBIJPg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/rt9547-8366-9005-1701385180-230.jpg?width=0&s=OpqnAWWg1XTM47k6-25Xfg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/rt9547-8366-9005-1701385180-230.jpg?width=768&s=57pyY6M0Vpjdpx1MXRtDrQ\" alt=\"rt9547 8366 9005 1701385180.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/rt9547-8366-9005-1701385180-230.jpg?width=260&s=eqNeU7FXTW-byhw3xHQ4jw\"></picture>

<figcaption>Một con tin được Hamas trao trả vào ngày 30/11. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>Chính phủ Israel sau đó đã chấp nhận tính 2 con tin quốc tịch Nga-Israel được thả ngày 29/11 vào thỏa thuận. Đây là một động thái mang tính thiện chí với Moscow.</p>

<p>Giới chức Israel và Hamas khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng hai bên phải mở rộng tiêu chí trao đổi, bởi số lượng con tin là phụ nữ và trẻ em mà Hamas nắm giữ không còn nhiều.</p>

<p><strong>Israel triệu hồi đại sứ ở Tây Ban Nha</strong></p>

<p>Theo RT, trong ngày 30/11, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã chỉ trích các bình luận của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez về cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời thông báo triệu hồi đại sứ nước này ở Madrid về nước để tham vấn.</p>

<p>\"Quân đội Israel luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục hành động cho đến khi tất cả con tin được tự do và Hamas biến mất khỏi Gaza\", ông Cohen nói.</p>

<p>Trước đó, ông Sanchez đã cáo buộc chính phủ Israel \"lạm sát\" dân thường ở Dải Gaza, đồng thời nói rằng Tây Ban Nha có thể đơn phương công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Thủ tướng Tây Ban Nha cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) công nhận nhà nước Palestine là một giải pháp chính trị để chấm dứt xung đột.</p>

<p>\"Những gì chúng ta đang thấy ở Gaza là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức\", Thủ tướng Sanchez nói.</p>

