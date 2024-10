Mỹ nhân có chiếc mũi đẹp nhất Hàn Quốc

Han Ga In tên thật là Kim Hyun Joo, sinh năm 1982 trong một gia đình cơ bản tại Seoul, Hàn Quốc. Cô được lòng nhiều thế hệ khán giả nhờ nét đẹp trong sáng và gương mặt khả ái.

Diễn viên Han Ga In được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi. Ảnh: Sohu

Theo Daum, thời học sinh, Han Ga In nổi bật với ngoại hình và thành tích học tập tốt. Năm 2000, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Rung chuông vàng. Sau đó, nhiều công ty giải trí tìm đến và Han Ga In bước vào giới giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Đặc biệt, Han Ga In còn xuất hiện trong quảng cáo cho Asiana Airlines vào năm 2002.

Năm 2002, Han Ga In lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Sunshine Hunting của đài KBS. Đến năm 2003, cô vụt sáng với tác phẩm Khăn tay vàng, giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc ở lễ trao giải cuối năm. Người đẹp cũng sở hữu danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc trong tác phẩm ăn khách Lối sống sai lầm năm 2004.

Nhan sắc thời trẻ của người đẹp sinh năm 1982. Ảnh: Naver, Sohu

Năm 2012, Han Ga In đạt đỉnh cao trong sự nghiệp với tác phẩm Mặt trăng ôm mặt trời, tạo nên cơn sốt khắp Châu Á và đưa cô lên hàng sao hạng A. Trong phim, cô vào vai nữ pháp sư Yeon Woo, có mối tình trắc trở với thái tử Lee Hwon (Kim Soo Hyun). Tập cuối đạt tỷ suất người xem ấn tượng gần 40%.

Tiếp nối thành công, Han Ga In tham gia bộ phim điện ảnh Lớp kiến trúc 101, nhận được phản hồi tích cực và đạt kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất Hàn Quốc trong thể loại tình cảm lãng mạn.

"Mặt trăng ôm mặt trời" là tác phẩm kinh điển, tạo nên cơn sốt toàn châu Á thời bấy giờ. Ảnh: MBC

Chỉ trong vài năm, Han Ga In trở thành sao hạng A và được xem là nữ thần quốc dân trong lòng khán giả. Gương mặt trẻ thơ, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao của cô đã trở thành tiêu chuẩn cho các trung tâm thẩm mỹ. Đặc biệt, chiếc mũi cao của Han Ga In vẫn được ca ngợi là “chiếc mũi đẹp nhất làng giải trí”.

Cận cảnh chiếc mũi hoàn hảo của Han Ga In. Ảnh: Naver

Quá khứ bất hạnh, hôn nhân là điều chữa lành

Năm 2005, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, mỹ nhân Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố kết hôn với diễn viên Yeon Jung Hoon. Nam diễn viên hơn vợ 4 tuổi, nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim: Phía đông vườn địa đàng, Công tố viên ma cà rồng, Khát vọng thượng lưu… Hiện nay, anh là gương mặt quen thuộc của chương trình ăn khách 2 Ngày 1 Đêm. Cả hai bén duyên trong bộ phim Khăn tay vàng, hai năm sau, nam diễn viên ngỏ lời kết hôn.

Khi đó, Han Ga In mới 23 tuổi, còn Yeon Jung Hoon mới chỉ 27 khiến làng giải trí vô cùng sốc. Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ: "Kết hôn là bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm. Lúc đó, tôi muốn có một gia đình hơn là công việc. Tôi không muốn bỏ lỡ một người tốt như vậy".

Mỹ nhân Han Ga In hạnh phúc trong ngày cưới với chồng. Cả hai là trường hợp hiếm của showbiz Hàn khi kết hôn với độ tuổi còn trẻ. Ảnh: My Daily

Trong chương trình Day without hands của jTBC, người đẹp từng tiết lộ về tuổi thơ khó khăn. Trước khi chuyển đến Seoul, cô sống trong căn nhà chật hẹp ở nông thôn, thiếu trước hụt sau. Han Ga In bị cha ruột bỏ mặc vì thế cô không có ký ức tốt đẹp nào về ông. Đến lúc vào trung học, người đẹp liên tục bị chị gái hành hạ.

“Tôi lớn lên trong đòn roi của chị gái. Chị đánh tôi rất nhiều, cho đến tận khi tôi lên trung học. Chị túm đầu tôi, đánh vào bụng, cắn ngón chân khiến tôi chảy máu. Chị gái tôi đã lựa chọn mọi thứ và quyết định để tôi lớn lên trong thô bạo", Han Ga In xúc động nhớ lại.

Khi trưởng thành, Han Ga In vẫn chịu sự kiểm soát từ chị gái. Hôn nhân của Han Ga In và tài tử Yeon Jung Hoon từng bị chị gái phản đối. Vì thế, người đẹp phải nhường chị tổ chức hôn lễ trước vào tháng 12/2004. Bốn tháng sau, Han Ga In lên xe hoa ở tuổi 23. Tuy nhiên, hiện tại mối quan hệ của hai chị em đã làm lành, cải thiện sau những xung đột trong quá khứ.

Han Ga In trên tập 9 chương trình "Day without hand". Ảnh: JTBC

Trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, khi ra mắt gia đình chồng, Han Ga In nhận ra đây là một gia đình ấm áp, yêu thương mà cô muốn trở thành một phần. Cô chia sẻ: "Tôi được chữa lành khi thấy ông xã chăm sóc các con, cho tôi hình ảnh người cha mà tôi mơ ước"

Trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm, Yeon Jung Hoon hé lộ anh đã phải lòng Han Ga In từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chính tính cách và sự chuyên nghiệp của cô đã chinh phục anh. Sau hai năm quen nhau, anh quyết định cầu hôn và cưới sớm vì luôn sợ mất cô.

Chuyện tình hơn 20 năm của họ trở thành hiếm có trong làng giải trí Hàn Quốc. Han Ga In cho biết để gìn giữ hôn nhân, sự thấu hiểu và trân trọng bạn đời là rất quan trọng. Mặc dù kết hôn sớm, cả hai đã trì hoãn việc có con để tận hưởng cuộc sống tân hôn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Han Ga In chia sẻ cô từng trải qua 3 lần sảy thai trong một năm, gây áp lực lớn khi phải đối mặt với tin đồn vô sinh. “Khi cùng chồng đến bệnh viện, chúng tôi rất bất an và không nói gì cả. Chúng tôi thậm chí mua một máy siêu âm để nghe nhịp tim của con”, cô nhớ lại.

Sau phương pháp thụ tinh ống nghiệm, năm 2016, Han Ga In hạ sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2019, cặp đôi chào đón thêm một “hoàng tử bé”. Nữ diễn viên cho biết 95% cuộc đời cô giờ đây dành trọn cho con cái.

Nhan sắc không tuổi của diễn viên Han Ga In ở tuổi 42. Ảnh: News

Ở tuổi 42, Han Ga In vẫn giữ vẻ đẹp trẻ trung, được mệnh danh là "mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất Hàn Quốc". Dù hiếm khi hoạt động nghệ thuật, Han Ga In vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các dự án phim ảnh, gần đây nhất là bộ phim Mistress trên đài cáp OCN.

Nhờ sự khích lệ của vợ, sự nghiệp của Yeon Jung Hoon ngày càng phát triển. Anh không chỉ tiếp tục đóng phim mà còn tham gia nhiều show truyền hình, trong đó có chương trình nổi tiếng 2 Ngày 1 Đêm.

Tổng hợp các vai diễn trong sự nghiệp diễn xuất của Han Ga In: