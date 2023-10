Việc chính quyền Hàn Quốc đang cân nhắc đến việc “phong sát” những nghệ sĩ vi phạm pháp luật diễn ra trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy vẫn có thể quay trở lại hoạt động trong làng giải trí sau khi hoàn thành thụ lý theo mức án đã định.

Trong cuộc họp với Quốc hội với Ủy ban Khoa học, CNTT, Phát thanh và Truyền thông, các quan chức Hàn Quốc đều đồng tính với ý kiến chính phủ nên có cách tiếp cận chủ động hơn để bảo vệ công chúng khỏi những ảnh hưởng không tích cực từ những người nổi tiếng vi phạm pháp luật.

Yoo Ah In bị điều tra vì sử dụng ma túy.

Đạo luật Phát thanh truyền hình hiện tại không đưa ra bất kỳ quy định nào về việc hạn chế bất kỳ một nghệ sĩ nào xuất hiện trên các chương trình phát sóng công cộng nhưng các đài truyền hình như KBS và MBC đều có quy định nội bộ riêng về việc cấm sóng những người nổi tiếng phạm pháp. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét và thực hiện các biện pháp cấm sóng một cách triệt để hơn, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cho hay.

Trong thời gian gần đây, hàng loạt người nổi tiếng, đáng chú ý nhất là nghệ sĩ Yoo Ah In và Lee Sun Kyun, bị nghi ngờ sử dụng ma túy. Nam diễn viên Lee Sun Kyun đã bị bắt để điều tra do có liên quan đến một vụ án mua bán, sử dụng ma túy trong khi Yoo Ah In cũng bị truy tố không giam giữ vì sử dụng tới 5 loại ma túy khác nhau.

Lee Sun Kyun bị khán giả quay lưng vì bê bối ma túy.

Các chuyên gia cũng đồng tình rằng Hàn Quốc cần phải có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với các nghệ sĩ vướng vào bê bối ma túy hay vi phạm pháp luật để làm gương cho cộng đồng.

“Việc các nghệ sĩ vẫn có thể duy trì hoạt động sau khi bị kết án vì sử dụng ma túy có thể làm giảm nhận thức của công chúng, đặc biệt là giới trẻ về mức độ nghiêm trọng của tội phạm ma túy”, một chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc cấm sóng hay phong sát các nghệ sĩ từng vi phạm pháp luật có thể xâm phạm đến một số quyền tự do và nhân quyền của công dân Hàn Quốc.

Yoo Ah In bị khán giả chỉ trích vì sử dụng ma túy:

Hà Vy