Hãng bay lên tiếng về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc

Sáng 17/6, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 1997, trú tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.