Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, Israel "đã tấn công một số khu vực trung tâm quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan, và Ilam", nhưng "đòn tấn công đã bị chặn lại, và các hệ thống phòng không tích hợp của Iran đã phản công thành công”.

Trước đó, giới chức Iran cho hay các hệ thống phòng không đã được triển khai hoạt động "ở một số khu vực xung quanh thủ đô Tehran và trên cả nước".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant giám sát cuộc không kích Iran từ căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv. Ảnh: Times of Israel

Còn theo tờ Times of Israel, sau khi kết thúc các cuộc không kích vào Iran, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari tuyên bố nếu Iran "mắc sai lầm" leo thang thêm nữa, Israel sẽ đáp trả.

"Tôi hiện có thể xác nhận rằng chúng tôi đã kết thúc hành động phản ứng đối với các cuộc tấn công của Iran vào Israel. Chúng tôi đã tiến hành tấn công có mục tiêu, và chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Iran nhằm ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp đối với Israel. IDF đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chính quyền Iran mắc sai lầm bằng cách bắt đầu một vòng leo thang mới, chúng tôi sẽ có nghĩa vụ phải đáp trả", ông Hagari cho hay.

"Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Tất cả những ai đe dọa Israel, và tìm cách kéo khu vực vào một cuộc leo thang rộng lớn hơn đều sẽ phải trả giá đắt. Hôm nay, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có cả khả năng và quyết tâm hành động quyết đoán, và chúng tôi đã chuẩn bị cả về tấn công và phòng thủ để bảo vệ nhà nước Israel, cũng như người dân Israel”, phát ngôn viên IDF nói thêm.

Theo quân đội Israel, hàng chục máy bay của Không quân Israel bao gồm chiến đấu cơ, máy bay tiếp nhiên liệu, và máy bay do thám đã tham gia chiến dịch không kích mang tên “Days of Repentance” (tạm dịch: Những ngày ăn năn) vào Iran trong sáng nay. Chiến dịch được thực hiện thành nhiều đợt trong nhiều giờ, và tại nhiều khu vực khác nhau của Iran. Sau đó, các máy bay Israel đã an toàn trở về sau khi triển khai chiến dịch "phức tạp" cách lãnh thổ Israel 1.600km.

IDF tiết lộ đòn không kích đã nhắm vào các địa điểm quân sự của Iran như các khẩu đội phòng không, và các địa điểm sản xuất tên lửa đạn đạo. Israel cho hay, đây là những địa điểm được sử dụng trong các cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel trong các ngày 1/10 và 14/4.

Ngoài ra, quân đội Israel nhấn mạnh chiến dịch không kích đã mang lại cho IAF "quyền tự do rộng lớn hơn trong các hoạt động trên không ở Iran". Israel cũng đã có một danh sách rộng lớn các mục tiêu có thể tấn công trong các hoạt động chống lại Iran trong tương lai nếu cần.

IDF cho biết, thiệt hại do các cuộc không kích gây ra cho Iran sẽ được tiết lộ sau, nhưng khẳng định Iran đã phải trả giá. IDF cũng đang tiến hành đánh giá về phản ứng tiềm tàng của Iran.