Hàng loạt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở ngành ở Đồng Nai bị kỷ luật

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai vừa họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy xác định, ông Thái Thanh Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương (nguyên Trưởng phòng năng lượng Sở Công thương) với trách nhiệm Trưởng phòng năng lượng (từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017) và Phó Giám đốc Sở Công thương (từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2019) trực tiếp phụ trách lĩnh vực điện năng, ông Phong có thiếu sót, khuyết điểm trong tham mưu, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện, thiếu kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của ngành điện nên để xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trái phép tại TP Biên Hòa; chưa kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp để chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Đối với ông Nguyễn Văn Quan (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Bí thư Chi bộ Cơ quan, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương), với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương (từ tháng 9/2015 đến tháng /3/2017) trực tiếp phụ trách lĩnh vực điện năng, ông Quan đã có những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực điện, thiếu thanh tra, kiểm tra hoạt động của ngành điện, chưa kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi câu móc, sử dụng điện trái phép tại TP Biên Hòa.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có những thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Điện lực Long Thành báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với hành vi câu móc, sử dụng điện trái phép và việc ngưng cung cấp điện đối với các doanh nghiệp vi phạm tại TP Biên Hòa.

Xét thấy những thiếu sót, khuyết điểm của 3 cá nhân trên chưa đến mức thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không xử lý kỷ luật, nghiêm khắc phê bình, yêu cầu các cá nhân trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Thanh Hùng (nguyên Trưởng Công an huyện Thống Nhất) và ông Lê Đình Thôn (nguyên Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất).

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy trong thời gian giữ chức Trưởng Công an huyện Thống Nhất (sau đó giữ chức Trưởng phòng hồ sơ Công an tỉnh Đồng Nai), ông Hùng đã thiếu trách nhiệm về việc không ban hành quy chế và bố trí cán bộ chuyên trách quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ tại kho bãi công an huyện; không ban hành quy chế về trực gác cổng của công an huyện; bố trí chiến sĩ nghĩa vụ trực gác cổng của công an huyện không đúng quy định; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý và biện pháp xử lý đối với xe ô tô biển số giả (80B-5879) đang bị tạm giữ tại công an huyện, dẫn đến mất tang vật, gây khó khăn trong quá trình điều tra và xử lý người phạm tội.

Đối với ông Lê Đình Thôn, trong thời gian giữ chức Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã thiếu trách nhiệm khi không tham mưu cho Trưởng công an huyện quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo quy định; không chỉ đạo Đội CSGT – TT có biện pháp xử lý và bảo quản xe ô tô biển số giả nêu trên đang bị tạm giữ tại công an huyện, dẫn đến mất tang vật, gây khó khăn trong quá trình điều tra và xử lý người phạm tội.

Ngoài ra, trong ca trực ngày 26/4/2019, ông Thôn đã không nắm chắc tình hình của đơn vị, không phát hiện kịp thời đối tượng vào trụ sở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.