Sai phạm khi kiểm định xe cơ giới, nhiều đăng kiểm viên bị kỷ luật

Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới số 20-08D (xã Nam Tiến, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị Cục Đăng kiểm đình chỉ hoạt động dịch vụ kiểm định 1 tháng (từ ngày 18/8 - 18/9) do vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Qua công tác kiểm tra và hậu kiểm đột xuất, Cục Đăng kiểm phát hiện đăng kiểm viên (ĐKV) Bế Quốc Chung và Mai Thế Phụng của đơn vị trên vi phạm đến mức phải đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 1 tháng. Trung tâm trên chỉ có 1 dây chuyền kiểm định nên đồng nghĩa với việc bị dừng hoạt động cả đơn vị.

Trung tâm Đăng kiểm 20-04D (xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) có ĐKV Vũ Tuấn Anh bị đình chỉ chức danh 1 tháng từ ngày 18/8. Cùng thời điểm trên, TTĐK xe cơ giới 67- 01S (Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị đình chỉ 1 dây chuyền kiểm định trong 1 tháng do 2 ĐKV Nguyễn Tấn Khoa và Phan Thái Bảo vi phạm trong quá trình kiểm định, bị đình chỉ chức danh 1 tháng.

Từ 15/8, đăng kiểm viên Lê Tự Trị, Giám đốc của Trung tâm đăng kiểm 85-02D (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) còn bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên do cập nhật bổ sung dữ liệu kiểm định phương tiện sai quy định.

Ngoài các trường hợp trên, Thanh tra Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm còn phát hiện vi phạm và dừng toàn bộ hoạt động đăng kiểm 1 tháng đối với Trung tâm đăng kiểm 15-07D (phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng); dừng 1 dây chuyền đăng kiểm đối với Trung tâm đăng kiểm 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Trung tâm đăng kiểm 62-01S (thị xã Tân An, tỉnh Long An).

Như vậy, có 16 đăng kiểm viên và 3 nhân viên nghiệp vụ của 13 TTĐK bị đình chỉ công việc từ 1-2 tháng. Trong thời gian bị đình chỉ, đăng kiểm viên không được trực tiếp kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm cho biết, việc quy định các TTĐK phải truyền dữ liệu từ hệ thống camera giám sát ở TTĐK về Cục Đăng kiểm, đồng thời phải lưu trữ thông tin trong vòng 1 tháng đã góp phần giúp Cục Đăng kiểm tăng cường giám sát trực tiếp và thực hiện hậu kiểm để kịp thời phát hiện những sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện kiểm định phương tiện của các TTĐK. Những cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe.