{"article":{"id":"2225553","title":"Hàng loạt sở, ngành tại Bình Định đã ứng dụng chuyển đổi số xuống tận xã","description":"Thông tin từ “Sổ tay điện tử chuyển đổi số” của tỉnh Bình Định cho thấy, hệ thống các phần mềm của nhiều cơ quan Nhà nước tại Bình Định đã được sử dụng, cập nhật dữ liệu tới cấp xã.","contentObject":"<p>Theo kế hoạch “Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tỉnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-tag12198069753131233001.html\">Bình Định</a> đặt mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động với các con số rất cụ thể: </p>

<p>-80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. </p>

<p>-90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). </p>

<p>-100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/01-anh-265.jpeg?width=768&s=u_PW7ef2T-L0RtKNyPwuvA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/01-anh-265.jpeg?width=1024&s=tcrsP51Sdp1j-4VLyI4Tqw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/01-anh-265.jpeg?width=0&s=bUUlreb9VNlH6T6tjsOGMw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/01-anh-265.jpeg?width=768&s=u_PW7ef2T-L0RtKNyPwuvA\" alt=\"01 anh .jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/01-anh-265.jpeg?width=260&s=R0Mrjalkc9IFP0t8ezOnXA\"></picture>

<figcaption> Bình Định đang đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh: Diễm Phúc)</figcaption>

</figure>

<p>Nhằm góp phần chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, truyền cảm hứng, động lực cho quá trình thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn, Sở TT&TT tỉnh Bình Định đã sớm cho ra mắt “Sổ tay điện tử chuyển đổi số”. (sổ tay, phiên bản điện tử tại địa chỉ http://sotay.binhdinh.gov.vn/chuyendoiso/)</p>

<p>Theo nội dung trong sổ tay trên, nhiều Sở chức năng đã sử dụng các phần mềm, ứng dụng chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu tới cấp huyện/xã. </p>

<p>Đơn cử, Hệ thống quản lý công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã được sử dụng, cập nhật dữ liệu tới cấp xã. Tương tự, Hệ thống quản lý công việc của Sở TT&TT; Hệ thống quản lý ngành Tài chính (Sở Tài chính); Hệ thống thông tin báo cáo (Văn phòng UBND tỉnh); Hệ thống quản lý đầu tư công (Sở KHĐT)… đều đã được đưa vào triển khai tai tại tất cả các đơn vị liên quan.</p>

<p>Thống kê, có 12/30 hệ thống phần mềm của các Sở, ngành được sử dụng, cập nhật dữ liệu xuyên suốt từ Sở chức năng tới cấp xã. Các phần mềm còn lại đang tiếp tục được các đơn vị nâng cấp, cập nhật dữ liệu để đưa vào “phủ” toàn bộ.</p>

<p>Ngoài các hệ thống trên, đối với các ứng dụng nội bộ trong cơ quan Nhà nước, ứng dụng Văn phòng điện tử đang sử dụng ở Bình Định bao gồm phiên bản dành cho desktop (iDesk) và phiên bản dành cho thiết bị di động trên iOS và Android (EverNet).</p>

<p>Đáng chú ý, tỉnh Bình Định đang sử dụng ứng dụng Quản lý công việc để hỗ trợ quản lý Nhà nước trong nội bộ cơ quan Nhà nước. Ứng dụng có lợi ích rất cụ thể là: Phân công công việc dễ dàng trên một nền tảng; Báo cáo đo lường hiệu suất tự động theo thời gian thực; Sử dụng dễ dàng, không yêu cầu cài đặt, giao diện thân thiện; Giúp nhân sự chủ động tự đánh giá, quản lý công việc; Phân bổ công việc theo khối lượng…</p>

<p>Cùng với đó, hệ thống thông tin một cửa điện tử là hệ thống thông tin nội bộ hỗ trợ cán bộ, côn chức, viên chức trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Có thể thấy, địa phương đang tích cực trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công việc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/02-anh-266.jpeg?width=768&s=fTECCoEK2YhHU1u1pRmiwg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/02-anh-266.jpeg?width=1024&s=v0wgFBUgtgztEcOKaj2DKQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/02-anh-266.jpeg?width=0&s=I9B5hcVQi4FtUhdbfidpjA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/02-anh-266.jpeg?width=768&s=fTECCoEK2YhHU1u1pRmiwg\" alt=\"02 anh .jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/02-anh-266.jpeg?width=260&s=jDSBSjdiHu1WpGQf1JtkHQ\"></picture>

<figcaption>Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, ông Trịnh Xuân Long đánh giá những tích cực khi xây dựng chính quyền điện tử (Ảnh: Diễm Phúc)</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, tại một hội nghị do UBND tỉnh chủ trì hồi cuối tháng 8, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, ông Trịnh Xuân Long cho biết, việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh, đã phát huy hiệu quả tích cực, bảo đảm thông tin thông suốt, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.</p>

<p>Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn vẫn mong muốn tập trung nâng cao ý thức người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phải làm thực chất, rà soát lại các thủ tục, tiếp tục cắt giảm và đẩy nhanh thời gian làm thủ tục hành chính. </p>

<p>“Tiên phong số hoá hồ sơ để bớt thủ tục cho người dân”, ông Tuấn nhấn mạnh tại hội nghị trên.</p>

Để có được những thành quả ngày hôm nay, lãnh đạo các đơn vị đóng vai trò quan trọng trong thay đổi tư duy, cách thức làm việc.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-bai-cua-chuyen-doi-so-do-mat-xich-nguoi-dung-dau-2224180.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thanh-bai-cua-chuyen-doi-so-do-mat-xich-nguoi-dung-dau-634.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225054","title":"Chuyển đổi số là một thành tố trong chủ đề năm 2024 của TP.HCM","description":"Việc chọn chuyển đổi số làm một thành tố của chủ đề năm 2024 là thách thức rất lớn, nhưng sẽ là động lực để toàn thể hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của thành phố.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tp-hcm-2225054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tphcm-968.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:59:49","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224926","title":"Thanh Hóa: Những bước tiến thúc đẩy quá trình chuyển đổi số","description":"Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng công nghệ số, thúc đẩy CĐS toàn dân, toàn diện tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-nhung-buoc-tien-thuc-day-qua-trinh-chuyen-doi-so-2224926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thanh-hoa-nhung-buoc-tien-thuc-day-qua-trinh-chuyen-doi-so-254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224509","title":"Bứt phá ngoạn mục, Thăng Bình giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính","description":"Huyện Thăng Bình đã giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 trên sóng truyền hình Quảng Nam.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-2224509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:20:57","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224308","title":"Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành 33/39 chỉ tiêu chuyển đổi số được giao năm 2023","description":"Qua 11 tháng thực hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 33/39 chỉ tiêu về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia giao trong năm 2023, tiếp tục duy trì các kết quả đạt được trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-33-39-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-2224308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-3339-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:25:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223593","title":"Lợi ích từ chuyển đổi số với nông nghiệp Bình Định","description":"Ngoài việc giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết văn bản trong quản trị công ở cơ quan Nhà nước, chuyển đổi số còn giúp nông dân địa phương giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trong nông nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loi-ich-tu-cds-voi-nong-nghiep-binh-dinh-2223593.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/loi-ich-tu-chuyen-doi-so-voi-nong-nghiep-binh-dinh-433.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223142","title":"‘Chuyển đổi số để bảo vệ màu áo của công chức Thuế chúng tôi’","description":"Ngành thuế tỉnh Bình Định tăng được tính tự giác của người nộp thuế, đồng thời, phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ ngành. Chìa khoá nằm ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-de-bao-ve-mau-ao-cua-cong-chuc-thue-chung-toi-2223142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chuyen-doi-so-de-bao-ve-mau-ao-cua-cong-chuc-thue-chung-toi-554.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223766","title":"VNPT sẽ tạo ra hàng nghìn trợ lý AI chuyên biệt cho thành phố thông minh","description":"Là đơn vị luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo và hội nhập xu thế công nghệ toàn cầu, VNPT đặt mục tiêu chiến lược tạo ra hàng nghìn trợ lý AI chuyên biệt để đáp ứng toàn diện các nhu cầu về phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-se-tao-ra-hang-nghin-tro-ly-ai-chuyen-biet-cho-thanh-pho-thong-minh-2223766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vnpt-se-tao-ra-hang-nghin-tro-ly-ai-chuyen-biet-cho-thanh-pho-thong-minh-948.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:11:37","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223741","title":"Thuỷ điện Bản Vẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành","description":"Tài liệu, văn bản dần được số hóa, triển khai nhật ký vận hành điện tử…- những bước tiến trong công tác quản lý vận hành của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuy-dien-ban-ve-day-manh-chuyen-doi-so-trong-quan-ly-van-hanh-2223741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuy-dien-ban-ve-day-manh-chuyen-doi-so-trong-quan-ly-van-hanh-818.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222765","title":"Mã QR Code quảng bá du lịch được trưng khắp điểm đến ở Hà Giang","description":"Tới Hà Giang, du khách sẽ gặp nhiều bảng mã QR code quảng bá du lịch. Đây là một trong những phương thức đa dạng hóa giới thiệu và xây dựng hình ảnh mảnh đất địa đầu Tổ quốc.","displayType":19,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-2222765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-1654.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:22:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223349","title":"Thanh niên Đồng Nai quan tâm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục","description":"Chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-2223349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-1251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:44:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223248","title":"Chuyển đổi số mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tại Nhiệt điện Nghi Sơn","description":"Xác định chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời thích ứng và đưa vào áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-2223248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222542","title":"Chuyển đổi số thay thế hàng trăm lao động, ngành điện Bình Định tăng năng suất","description":"Nhân sự trực trạm biến áp hay người đi ghi chỉ số công tơ được thay thế bằng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của ngành điện. Người lao động giảm nhưng chất lượng dịch vụ tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-2222542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222906","title":"Quảng Ninh: Một thập kỷ đột phá cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân","description":"Từ năm 2013, Quảng Ninh ưu tiên dồn nguồn lực để xây dựng một nền hành chính hiệu quả, thống nhất, tập trung, hiện đại, tương xứng với tiềm năng cũng như tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-2222906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-1556.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222570","title":"Đầm Hà có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số","description":"Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự sáng tạo trong cách triển khai, đến nay huyện Đầm Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-2222570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-603.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222562","title":"Đông Triều đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn","description":"Thời gian gần đây, Thị xã Đông Triều đang tập trung chuyển đổi số, xây dựng những mô hình thôn thông minh, xã thông minh, đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt hệ thống camera giám sát đến từng thôn xóm.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-2222562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:05:40","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222517","title":"Quảng Ninh phát huy tối đa sức mạnh của tổ công nghệ số cộng đồng","description":"Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, giúp phổ cập kiến thức, kỹ năng số tới từng người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng công dân số, làm động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-phat-huy-toi-da-suc-manh-cua-to-cong-nghe-so-cong-dong-2222517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-phat-huy-toi-uu-luc-luong-to-cong-nghe-so-cong-dong-393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:43:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222069","title":"FSI hợp tác Qualcomm khai thác dữ liệu số, tạo nguồn lực cho logistics","description":"Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023, Công ty FSI và Tập đoàn Qualcomm đã ký kết hợp tác, mang tới các giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu toàn diện, tạo nguồn lực cho hoạt động quản lý và giao vận ngành logistics.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-2222069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-669.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:10:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221933","title":"Chuyển đổi số Quảng Ninh 2023 - Những thành tựu ấn tượng","description":"Quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, nhân dân toàn tỉnh và những sáng kiến đổi mới khiến Quảng Ninh giữ vững danh hiệu “điểm sáng” trên toàn quốc về chuyển đổi số mọi lĩnh vực trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-2221933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:17:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221926","title":"Quảng Ninh chuyển đổi số toàn diện: Cơ quan ‘không giấy tờ’ phục vụ dân sinh","description":"Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước \"không giấy tờ\" trên mọi lĩnh vực phục vụ đời sống con người: y tế, giáo dục, du lịch, kinh doanh, giao thông…","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-2221926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:02:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221782","title":"Quảng Ninh số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi nhất cho dân","description":"Với phương châm “sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính trong sạch vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-2221782.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221740","title":"VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ số cho Đại hội Công đoàn Việt Nam","description":"VNPT được chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-2221740.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-1093.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221713","title":"Công dân số Quảng Ninh: Nhà nông, bà nội trợ sành công nghệ","description":"Hàng vạn người dân Quảng Ninh bắt nhịp nhanh, chủ động áp dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, để rồi trở thành các công dân số thụ hưởng thành quả công cuộc chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-2221713.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221710","title":"Quảng Ninh tập trung xây dựng nguồn nhân lực số","description":"Song song với cải tiến thể chế và áp dụng công nghệ, tỉnh Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh tận dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số để thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-2221710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-968.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:16:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

