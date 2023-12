{"article":{"id":"2224180","title":"Thành bại của chuyển đổi số do 'mắt xích' người đứng đầu","description":"Nhiều cơ quan Nhà nước tại Bình Định đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Để có được những thành quả ngày hôm nay, lãnh đạo các đơn vị đóng vai trò quan trọng trong thay đổi tư duy, cách thức làm việc.","contentObject":"<p>Một trưởng thôn ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) thấy thôn của mình có 30 hộ đang kinh doanh nhưng trên “Bản đồ số hộ kinh doanh” (một ứng dụng riêng, trực tuyến của Cục Thuế Bình Định) chỉ thấy xuất hiện dữ liệu của 12 hộ. Do đó, vị trưởng thôn này phản ánh thông tin lên Cổng giao tiếp của Cục Thuế tỉnh. Ngay lập tức, Chi cục Thuế phụ trách khu vực tới rà soát trực tiếp, cập nhật lại các thông tin thực tế lên bản đồ số. </p>

<p>Một Bí thư phường ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) ngồi tại quán cà phê và vô tình phát hiện quán cà phê đó chưa có thông tin trên bản đồ số, ông lập tức liên hệ cơ quan thuế phụ trách tới kiểm tra thông tin, cập nhật dữ liệu lên bản đồ số.</p>

<p>Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện thực tế có liên quan tới chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-tag12198069753131233001.html\">Bình Định</a>. Có thể thấy, giờ đây, công tác giám sát thuế, phục vụ thu ngân sách đâu chỉ có trách nhiệm từ phía cơ quan quản lý Nhà nước, mà đã có thêm sự cùng giám sát của người dân địa phương. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-1-636.jpg?width=768&s=SYWxWnp_IpuV_FKSQrkf_A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-1-636.jpg?width=1024&s=NWOAmVs80w0KaP1m4CWD4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-1-636.jpg?width=0&s=dnXgko3wChnsiipDcyY4jw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-1-636.jpg?width=768&s=SYWxWnp_IpuV_FKSQrkf_A\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-1-636.jpg?width=260&s=PdaR4tB9GeL83_x7XSBQDw\"></picture>

<figcaption>Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định (Ảnh: Xuân Quý)</figcaption>

</figure>

<p>Theo Cục Thuế Bình Định, Bản đồ số Hộ kinh doanh (http://biditaxmap.vn), Bản đồ số Mỏ khoáng sản (http://ks.biditaxmap.vn),...là công cụ huy động toàn xã hội cùng tham gia vào công tác quản lý thuế. Theo đó, các cấp, các ngành, người dân có thể giám sát, phân tích, đánh giá, chỉ ra sự bất hợp lý giữa dữ liệu phần mềm và thông tin thực tế, từ đó, phản hồi kịp thời cho cơ quan thuế cũng như cơ quan chuyên môn quản lý sát tại địa bàn.</p>

<p>“Chúng tôi phải cám ơn người dân khi đã tương tác, cung cấp thông tin. Giúp cán bộ thuế có sơ sở để rà soát thông tin; đối chiếu dữ liệu; xuống địa bàn kiểm tra trực tiếp; xử lý nếu có vi phạm phát sinh. Đây là điểm rất tích cực, chống thất thu thuế Nhà nước”, Trưởng phòng Công nghệ thông tin (Cục Thuế tỉnh Bình Định), <a href=\"https://vietnamnet.vn/600-cong-chuc-thue-khong-dung-giay-to-giam-sat-tu-xa-han-che-gap-doanh-nghiep-2209120.html\">ông Trần Hữu Danh</a> nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-637.jpg?width=768&s=bUM2NwZdlsUesDsmQpm36g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-637.jpg?width=1024&s=GiCVYQQNFo_Xl7DwclhMdA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-637.jpg?width=0&s=IQx_In0C6PQIMrWcCwWLiw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-637.jpg?width=768&s=bUM2NwZdlsUesDsmQpm36g\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-637.jpg?width=260&s=OqZm62aRTgsezr07ZOSWXw\"></picture>

<figcaption>Một khu công nghệ cao tại Bình Định (Ảnh: Xuân Quý)</figcaption>

</figure>

<p>Từ năm 2020 đến nay, ngoài các ứng dụng Tổng cục Thuế đang vận hành, cơ quan thuế Bình Định đã tự xây dựng và triển khai 22 ứng dụng phục vụ các mặt công tác quản lý thuế, quản trị nội ngành. Đơn vị cũng đóng góp 5/19 ứng dụng đang áp dụng trong toàn ngành thuế cả nước. Đây là một trong các cơ quan thuế địa phương có tốc độ chuyển đổi số nhanh hàng đầu cả nước.</p>

<p>Nhìn lại hành trình 3 năm đẩy mạnh chuyển đổi số vừa qua của đơn vị, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, <a href=\"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-de-bao-ve-mau-ao-cua-cong-chuc-thue-chung-toi-2223142.html\">ông Nguyễn Đẩu</a> nêu ra 3 lý do chính để có được thành quả ngày hôm nay.</p>

<p>Thứ nhất, Cục bắt đầu “phủ” hệ sinh thái số vào thời điểm xuất hiện dịch Covid-19. Dịch bệnh hạn chế giao dịch trực tiếp, từ đó kích thích những liên kết trên môi trường điện tử. Nếu không thay đổi với hệ sinh thái số, cơ quan Nhà nước sẽ không thể quản lý được người nộp thuế thời điểm đó.</p>

<p>Thứ hai, đơn vị có một độ ngũ làm CNTT mạnh, đóng góp xây dựng hệ sinh thái số của Cục. </p>

<p>Thứ ba, để “thúc” các cơ quan Nhà nước vốn mang định kiến “cứng nhắc”, “rập khuôn” thay đổi, thì vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. </p>

<p>Ứng dụng ra đời là một chuyện, triển khai ứng dụng đó vào thực tế quản lý Nhà nước lại là chuyện không đơn giản. Bởi, Quá trình chuẩn bị kết nối các hạ tầng dữ liệu với nhau có khối lượng công việc đồ sộ. </p>

<p>“Nếu không có quyết tâm từ người đứng đầu các đơn vị, chuyển đổi số sẽ chỉ là khẩu hiệu hô hào”, vị Cục trưởng chia sẻ.</p>

<p>Chung quan điểm, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, ông <a href=\"https://vietnamnet.vn/loi-ich-tu-cds-voi-nong-nghiep-binh-dinh-2223593.html\">Trần Văn Phúc </a>khẳng định, người đứng đầu đóng vai trò quyết định sự thành bại của chuyển đổi số. </p>

<p>Đơn cử, tại Sở NN&PTNT, nếu quy trình xử lý văn bản như trước còn tồn tại sẽ mất rất nhiều thời gian. Văn bản từ trên chuyển xuống, bộ phận văn thư phải in ra, đợi trình ký lãnh đạo Sở hoặc lãnh đạo Sở bút phê, rồi chuyển các phòng, ban chuyên môn phụ trách thực hiện. Chưa kể, nếu các lãnh đạo đơn vị bận họp, không có ở cơ quan thì thời gian chờ đợi sẽ tăng thêm. Như vậy, quá trình giải quyết thủ tục hành chính bị chậm theo dây chuyền, công việc bế tắc. </p>

<p>Do vậy, với khoảng 150-200 văn bản đến và đi trong 1 ngày, việc Sở NN&PTNT đưa toàn bộ quy trình xử lý văn bản lên môi trường điện tử đã tiết kiệm nhiều thời gian khi giải quyết công việc. Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị bên dưới ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong xử lý công việc tại Sở. Hiện, gần như 100% văn bản tại cơ quan này được đưa lên môi trường điện tử.</p>

<p>Ông Phúc cho rằng, mắt xích của chuyển đổi số chính là người đứng đầu. </p>

<p>“Chủ tịch tỉnh thường xuyên thúc xuống và nhắc về chuyển đổi số. Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng đang xây dựng phần mềm quản lý công việc chi tiết thì các Sở, ngành bên dưới không thể đứng ngoài cuộc”, ông Phúc nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-3-638.jpg?width=768&s=3r0XO6jn4ZSnDnk9aD-G1g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-3-638.jpg?width=1024&s=l-ljwcUQBqn_-759IXuwOQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-3-638.jpg?width=0&s=XO6g1Qx_WKwAgf-vnt0iRA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-3-638.jpg?width=768&s=3r0XO6jn4ZSnDnk9aD-G1g\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-3-638.jpg?width=260&s=SCA7zFmSQBb8s0NWGdPnhw\"></picture>

<figcaption>Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (Ảnh: Diễm Phúc)</figcaption>

</figure>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-nham-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-2221245.html\">Ông Phạm Anh Tuấn,</a> Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cho hay, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã đã cơ bản thay đổi nhận thức, tư duy, thói quen làm việc từ hành chính, giấy tờ sang chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử. </p>

<p>Để thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền tỉnh Bình Định thời gian tới, ông Tuấn yêu cầu, nêu cao trách nhiệm của “người đứng đầu” trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyển đổi số; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và xuyên suốt của cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân và doanh nghiệp. </p>

<p>Trước đó, tại Hội nghị chuyển đổi số diễn ra hồi tháng 5, vị lãnh đạo tỉnh khẳng định, để chuyển đổi số thực sự là động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, người đứng đầu, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương phải nắm chắc các nội dung được triển khai, ứng dụng và sử dụng tốt hệ thống, các ứng dụng chuyển đổi số; buộc nhân viên cấp dưới phải cùng hành động, sử dụng hiệu quả; bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số hợp lý và hiệu quả.</p>

<p><strong>Trần Chung - Diễm Phúc</strong></p>

Vũng Tàu hoàn thành 33/39 chỉ tiêu chuyển đổi số được giao năm 2023","description":"Qua 11 tháng thực hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 33/39 chỉ tiêu về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia giao trong năm 2023, tiếp tục duy trì các kết quả đạt được trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-33-39-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-2224308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-3339-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:25:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223593","title":"Lợi ích từ chuyển đổi số với nông nghiệp Bình Định","description":"Ngoài việc giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết văn bản trong quản trị công ở cơ quan Nhà nước, chuyển đổi số còn giúp nông dân địa phương giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trong nông nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loi-ich-tu-cds-voi-nong-nghiep-binh-dinh-2223593.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/loi-ich-tu-chuyen-doi-so-voi-nong-nghiep-binh-dinh-433.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223142","title":"‘Chuyển đổi số để bảo vệ màu áo của công chức Thuế chúng tôi’","description":"Ngành thuế tỉnh Bình Định tăng được tính tự giác của người nộp thuế, đồng thời, phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ ngành. Chìa khoá nằm ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-de-bao-ve-mau-ao-cua-cong-chuc-thue-chung-toi-2223142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chuyen-doi-so-de-bao-ve-mau-ao-cua-cong-chuc-thue-chung-toi-554.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223766","title":"VNPT sẽ tạo ra hàng nghìn trợ lý AI chuyên biệt cho thành phố thông minh","description":"Là đơn vị luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo và hội nhập xu thế công nghệ toàn cầu, VNPT đặt mục tiêu chiến lược tạo ra hàng nghìn trợ lý AI chuyên biệt để đáp ứng toàn diện các nhu cầu về phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-se-tao-ra-hang-nghin-tro-ly-ai-chuyen-biet-cho-thanh-pho-thong-minh-2223766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vnpt-se-tao-ra-hang-nghin-tro-ly-ai-chuyen-biet-cho-thanh-pho-thong-minh-948.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:11:37","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223741","title":"Thuỷ điện Bản Vẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành","description":"Tài liệu, văn bản dần được số hóa, triển khai nhật ký vận hành điện tử…- những bước tiến trong công tác quản lý vận hành của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuy-dien-ban-ve-day-manh-chuyen-doi-so-trong-quan-ly-van-hanh-2223741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuy-dien-ban-ve-day-manh-chuyen-doi-so-trong-quan-ly-van-hanh-818.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222765","title":"Mã QR Code quảng bá du lịch được trưng khắp điểm đến ở Hà Giang","description":"Tới Hà Giang, du khách sẽ gặp nhiều bảng mã QR code quảng bá du lịch. Đây là một trong những phương thức đa dạng hóa giới thiệu và xây dựng hình ảnh mảnh đất địa đầu Tổ quốc.","displayType":19,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-2222765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-1654.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:22:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223349","title":"Thanh niên Đồng Nai quan tâm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục","description":"Chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-2223349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-1251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:44:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223248","title":"Chuyển đổi số mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tại Nhiệt điện Nghi Sơn","description":"Xác định chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời thích ứng và đưa vào áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-2223248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222542","title":"Chuyển đổi số thay thế hàng trăm lao động, ngành điện Bình Định tăng năng suất","description":"Nhân sự trực trạm biến áp hay người đi ghi chỉ số công tơ được thay thế bằng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của ngành điện. Người lao động giảm nhưng chất lượng dịch vụ tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-2222542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222906","title":"Quảng Ninh: Một thập kỷ đột phá cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân","description":"Từ năm 2013, Quảng Ninh ưu tiên dồn nguồn lực để xây dựng một nền hành chính hiệu quả, thống nhất, tập trung, hiện đại, tương xứng với tiềm năng cũng như tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-2222906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-1556.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222570","title":"Đầm Hà có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số","description":"Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự sáng tạo trong cách triển khai, đến nay huyện Đầm Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-2222570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-603.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222562","title":"Đông Triều đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn","description":"Thời gian gần đây, Thị xã Đông Triều đang tập trung chuyển đổi số, xây dựng những mô hình thôn thông minh, xã thông minh, đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt hệ thống camera giám sát đến từng thôn xóm.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-2222562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:05:40","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222517","title":"Quảng Ninh phát huy tối đa sức mạnh của tổ công nghệ số cộng đồng","description":"Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, giúp phổ cập kiến thức, kỹ năng số tới từng người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng công dân số, làm động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-phat-huy-toi-da-suc-manh-cua-to-cong-nghe-so-cong-dong-2222517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-phat-huy-toi-uu-luc-luong-to-cong-nghe-so-cong-dong-393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:43:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222069","title":"FSI hợp tác Qualcomm khai thác dữ liệu số, tạo nguồn lực cho logistics","description":"Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023, Công ty FSI và Tập đoàn Qualcomm đã ký kết hợp tác, mang tới các giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu toàn diện, tạo nguồn lực cho hoạt động quản lý và giao vận ngành logistics.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-2222069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-669.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:10:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221933","title":"Chuyển đổi số Quảng Ninh 2023 - Những thành tựu ấn tượng","description":"Quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, nhân dân toàn tỉnh và những sáng kiến đổi mới khiến Quảng Ninh giữ vững danh hiệu “điểm sáng” trên toàn quốc về chuyển đổi số mọi lĩnh vực trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-2221933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:17:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221926","title":"Quảng Ninh chuyển đổi số toàn diện: Cơ quan ‘không giấy tờ’ phục vụ dân sinh","description":"Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước \"không giấy tờ\" trên mọi lĩnh vực phục vụ đời sống con người: y tế, giáo dục, du lịch, kinh doanh, giao thông…","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-2221926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:02:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221782","title":"Quảng Ninh số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi nhất cho dân","description":"Với phương châm “sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính trong sạch vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-2221782.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221740","title":"VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ số cho Đại hội Công đoàn Việt Nam","description":"VNPT được chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-2221740.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-1093.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221713","title":"Công dân số Quảng Ninh: Nhà nông, bà nội trợ sành công nghệ","description":"Hàng vạn người dân Quảng Ninh bắt nhịp nhanh, chủ động áp dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, để rồi trở thành các công dân số thụ hưởng thành quả công cuộc chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-2221713.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221710","title":"Quảng Ninh tập trung xây dựng nguồn nhân lực số","description":"Song song với cải tiến thể chế và áp dụng công nghệ, tỉnh Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh tận dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số để thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-2221710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-968.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:16:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221639","title":"Xây dựng thành phố thông minh hướng trọng tâm vào người dân","description":"Đây là 1 trong 3 xu hướng nổi bật trong phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam, theo tổng hợp, đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-nguoi-dan-2221639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-vao-nguoi-dan-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:20:05","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221556","title":"Gia tăng thanh toán không dùng tiền mặt ở Quảng Ninh","description":"Trong xã hội hiện đại với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, không chỉ mang lại lợi ích đối với người dân mà còn đối với Nhà nước và các bên tham gia.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-2221556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:48:52","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

