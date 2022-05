Hàng loạt vụ dùng sổ đỏ giả giao dịch, Công an Quảng Nam phát cảnh báo

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để giao dịch, nhiều trường hợp đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Công an tỉnh này lưu ý người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tài sản...

Đơn vị này cũng đưa ra những loại sổ đỏ giả được nhiều đối tượng lợi dụng như sổ đỏ giả có nội dung giống như sổ đỏ thật được các cơ quan chức năng cấp. Những sổ này được các đối tượng xấu thu thập thông tin qua mạng xã hội, các trung tâm giao dịch bất động sản hoặc đối tượng xấu lợi dụng việc tiếp xúc, giao dịch với người dân để sao chép lại sau đó làm giả.

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Nam dẫn ra những thủ đoạn của đối tượng dùng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như: đối tượng xấu giả làm người mua đất để tiếp xúc với chủ đất để chụp hình sổ đỏ và giấy tờ tùy thân. Sau đó làm giả sổ đỏ, thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản...

"Khi phát hiện các bất thường khi giao dịch đất đai hoặc nghi ngờ sổ đỏ, giấy tờ khác bị làm giả, người dân cần báo ngay Công an xã, phường gần nhất và thu thập các tài liệu thông tin liên quan để cơ quan công an xử lý" - lưu ý của Công an tỉnh Quảng Nam.

Công Sáng